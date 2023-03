Himberger „Akkordeonstars“ erspielen den 2. Preis in Ried im Innkreis

Im vergangenen Jahr konnte die Himberger Akkordeonistin Rosalie Wailzer den ersten Platz in ihrer Alterskategorie (II) erspielen. Heuer aber trat sie zusammen mit Dora Petrovanszki und Raphael Kiraly als Trio „Akkordeonstars“ in Ried im Innkreis auf. Aus organisatorischen Gründen wurden der oberösterreichische und der niederösterreichische Landeswettbewerb in der Kategorie „Kammermusik“ nämlich an einem gemeinsamen Ort ausgetragen. Man freue sich jedenfalls sehr über den zweiten Preis, wie der interimistische Musikschuldirektor sowie Leiter des Ensembles, Stefan Mancic, erklärt.

Das Programm war buntgemischt von Barock, über Klassik bis zu Minimal Music, einem mehrstimmigen Musikstil, der zumeist einen festen Rhythmus aufweist, der das ganze Stück hindurch gespielt wird. Die Stars präsentierten die Werke von Johann Sebastian Bachs „Präludium und Fuge in C-Dur“, Yann Tiersens „La Valse d`Amelie“ und Wolfgang Amadeus Mozarts „Eine kleine Nachtmusik“. Wenngleich die Stücke zwar schon bekannt, und etwa im Falle Mozarts oder Bachs doch älter sind, hätte das Trio seine Kreativität durch aktives Mitwirken am Arrangieren der Kompositionen bewiesen, zeigt sich Mancic stolz: „Die Schülerinnen und Schüler zeigten nicht nur Verantwortung, Zielstrebigkeit und Beharrlichkeit, sondern auch die große Liebe zur Musik und dem gemeinsamen Musizieren.“

Auftritt bei Akkordeonfestival im Oktober fix

Auch Himbergs Bürgermeister Ernst Wendl gratuliere zum Erfolg: „Dieses Ergebnis zeigt, dass unsere Musikschule über sehr begabte Schülerinnen und Schüler verfügt, die auch unter Stress beim Wettbewerb hochkarätige Leistungen erbringen können. Aber es zeigt auch, wie qualitativ hochwertig unterrichtet wird. Dies ist vor allem unserem interimistischen Leiter und Musikschullehrer Stefan Mancic zu verdanken.“

Nun würden sich die „Akkordeonstars“ auf bevorstehende Projekte freuen. Fest steht bereits, dass die jungen Akkordeonistinnen und der junge Akkordeonist zusammen beim fünften Himberger Akkordeonfestival „AkkFest“ von 6. bis 8. Oktober 2023 auftreten werden, in dessen Rahmen sie ihr neues Programm präsentieren werden.

