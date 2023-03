Top-Erfolg für junges Duo aus der Fischamender Musikschule

Der Landeswettbewerb „Prima la musica“ ist geschlagen und die Musikschulen der Region haben dabei wieder aufgezeigt. Allen voran ein Duo aus der Musikschule Donauland, die in Fischamend ihren Sitz hat und auch die Gemeinden Göttlesbrunn-Arbesthal und Haslau-Maria Ellend umfasst. Für Jubel sorgte nun jedenfalls der 14-jährige Fischamender Nicolai Radoczky. Er schaffte mit einem 1. Preis mit Weiterleitung zum Bundeswettbewerb die beste Platzierung aller Musikschule in der Region um Schwechat.

„Ich freue mich natürlich sehr über den außerordentlichen Erfolg“, hält der erst kürzlich eingesetzte Musikschuldirektor Thomas Krampl gegenüber der NÖN fest. Radoczky lernt mittlerweile seit sechs Jahren bei Nicole Marsel am Saxofon und begeisterte nun in St. Pölten am Blasinstrument.

Weitgereister junger Begleiter am Klavier

Begleitet wurde der 14-Jährige am Klavier vom gleichaltrigen Ahmet Efe Yapadzhaer, dessen Mitwirken mit einen „ausgezeichneten Erfolg“ bewertet wurde. Das Duo wird auch beim Bundesbewerb im Mai in Graz gemeinsam auftreten. Yapadzhaer hat bulgarisch-türkische Wurzeln und lebt seit drei Jahren in Fischamend. Bevor er im Herbst 2021 den Klavierunterricht bei Petra Weber-Einramhof in Fischamend begann, wurde der 14-Jährige am Mimar Sinan Konservatorium in Istanbul unterrichtet.

Einen tollen Erfolg gab es beim Landesbewerb auch für die Musikschule Südheide und Schülerin Hanna. Die junge Musikerin errang mit der Blockflöte einen 1. Preis mit Auszeichnung, unterrichtet wird sie von Meike Melinz. „Besonders gefreut hat uns beim Feedbackgespräch das Lob der Jury, dass unser junges Blockflötentalent bei jedem Stück eine Geschichte erzählt habe“, freut sich Südheide-Leiterin Martina Raab, deren Musikschule die Gemeinden Zwölfaxing, Lanzendorf Maria Lanzendorf und Ebergassing umfasst.

Musikschülerin trat mit zwei Instrumenten an

Hanna trat aber noch ein zweites Mal bei „Prima la musica“ an – und zwar mit ihren Mitschülern Sibel und Tim als Streichtrio „SiTiHa“. Gemeinsam erreichte das junge Ensemble einen 2. Preis. „Es ist nicht selbstverständlich, dass sich eine junge Schülerin gleich zwei Instrumenten – Flöte und Violine – mit so viel Ehrgeiz widmet“, lobt Raab. Das dreiköpfige Streicherensemble habe ihren Auftritt jedenfalls genossen und „durch ihre Musik viel Freude“ bereitet, wie die Musikschulleiterin gegenüber der NÖN festhält.

Auch die Schwechater Joseph Eybler-Musikschule schickte zwei Teilnehmerinnen bei „Prima la musica“ ins Rennen. Flötistin Luise Char erreichte einen 1. Preis – „sie ist erst im dritten Lernjahr“, hebt Direktor Andreas Pesel ihre Leistung hervor. Die zweite Musikschülerin, von der auf Wunsch der Eltern kein Name veröffentlicht werden darf, erspielte an der Oboe einen 2. Preis. Unterrichtet wird sie von Anna Irrgeher-Oslansky.

