Gramater Jugend zimmert „Sinnesgarten“

Werbung Aboaktion NÖN 3 Wochen gratis testen und Top-Preise abstauben

Die Umsetzung eines Sinnespfades für den öffentlichen Obstgarten – das war die Aufgabe, die die Mitglieder der Gramatneusiedler Landjugend beim Projektmarathon 2022 zu erfüllen hatten. Dafür hatte die 30-köpfige Gruppe um Leiterin Teresa Schorn ab Freitagabend exakt 42,195 Stunden (angelehnt an die Länge eines sportlichen Marathons) Zeit. Der „Auftrag“ kam über die Gemeinde.

Am Ende konnte die Landjugend ihren „Sinnesgarten“ mit fünf Stationen übergeben:

Fühlen: Dafür wurde ein Barfußweg geschaffen.

Schmecken und Riechen: Dafür wurde jeweils ein Hochbeet gezimmert, wo künftig Gemüse und Obst bzw. Kräuter oder Blumen wachsen sollen.

Hören: Dafür errichteten die Teilnehmer ein Xylophon aus verschiedenen Materialien.

Sehen: Dafür wurde aus einem Plastik-Rohr ein „Baumarktteleskop“.

„Weiters haben wir eine Überblickstafel errichtet und einen Fotosport aufgestellt, der den Projektablauf dokumentiert“, erzählt Schorn. Präsentiert wurde das Ergebnis pünktlich nach 42,195 Stunden am Sonntagnachmittag. Anschließend stand für die Gäste das Erkunden des „Sinnespfades“ im Obstgarten am Ende der Feldgasse am Programm.

Keine Nachrichten aus Schwechat mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.