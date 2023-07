Ebergassing erhöht Zuschuss für Projektwochen der Schulen

Bei der Gemeinderatsitzung in Ebergassing wurde beschlossen, dass der Unterstützungsbeitrag für die Projektwochen der Schulen erhöht wird. „Wir haben jahrelang acht Euro für jedes Kind als Zuschuss für die Projektwochen investiert und haben auf Grund der wirtschaftlichen Entwicklung, den Beitrag auf 12 Euro erhöht. dies wurde vom Gemeinderat einstimmig beschlossen“, so Bürgermeister Roman Stachelberger (SPÖ).

Laut Volksschul-Direktorin Ulla Lefebvre wird die Auszahlung zum Schulbeginn 2022/2023 erfolgen. Das Geld erhalten die Klassenlehrer der vierten Klasse für jedes Kind. Verwendet wird der Betrag zur Unterstützung für eine Projektwoche, etwa um die Buskosten abzudecken. Die Projektwochen finden nur in den vierten Klassen statt. Sie würden generell der Freiwilligkeit und der Möglichkeiten des Klassenlehrers unterliegen, so die Direktorin. Weiters erläutert Lefebvre, dass die Klassenlehrer sich unter pädagogischen und schulorganisatorischen Gesichtspunkten die Destination aussuchen.

Die Volksschule Ebergassing hat sich das Ziel gesetzt, Niederösterreich kennen zu lernen. In den letzten Jahren stand das Wald,- Wein oder Mostviertel am Programm, wobei die Ausflugsziele sehr abwechslungsreich waren. Der Schwerpunkt lag auf Kunst- und Naturprojekten. Die Projektwochen würden nicht nur Wissen sondern auch Zusammenhalt und soziale Kompetenz fördern. Abseits des Zuschusses gebe es noch zusätzlich finanzielle Unterstützung für sozial schwächere Familien. Die Projektwochen für das nächste Schuljahr sind gerade im Gespräch und in Planung, so die Direktorin.