Debatte um Ram-Aussage über Wasserverkaufs-Pläne der SPÖ

Normalerweise gestaltet sich die Abstimmung über den ersten Tagesordnungspunkt jeder Gemeinderatssitzung recht unspektakulär. Innerhalb weniger Minuten wird dieser einstimmig abgehandelt und zum nächsten übergegangen. In der Sitzung vom 13. Juni jedoch entbrannte eine hitzige Diskussion zwischen Bürgermeister Thomas Ram (RAM) und Gemeinderat Zoran Stojanovic (SPÖ), gefolgt von einer Gegenstimme des einzigen roten Vertreters im Polit-Gremium.

Grund dafür lieferte eine vom Stadtchef getätigte Aussage zum Thema Wasserknappheit während der Gemeinderatssitzung am 30. März: „Es hat schon SPÖ Politiker gegeben, die wollten unser Wasser verkaufen. Solange ich Bürgermeister bin, wird dies nicht geschehen“. Als Stojanovic in der darauffolgenden Sitzung nach den Namen der angesprochenen SPÖ-Funktionäre gefragt hat, konnte Ram keine nennen. Jedoch bezog er sich auf Stadthistoriker Adalbert Melichar, welchem er in Sachen Polit-Historie vertraue.

Stadthistoriker Melichar: Zeitlichen Kontext beachten

Für Melichar erscheint die Frage zu komplex, um den zeitlichen Kontext auszulassen: „Damals stand die SPÖ geführte Stadtverwaltung vor einer wichtigen Entscheidung. Es bestand Wasserknappheit, da das Wasserwerk damals nicht mehr den zeitlichen Anforderungen entsprach. Die Sanierung sei sehr teuer gewesen und daher wurden parteiintern mehrere Problemlösungen diskutiert, wobei sich auch einige für den Verkauf aussprachen“. Dies wisse Melichar jedoch nur aus Privatgesprächen mit seinem Vater, dem damaligen Fraktionsobmann der SPÖ im Gemeinderat. Öffentlich habe man sich nie für diese Option ausgesprochen und das Wasserwerk saniert.

Das umstrittene Protokoll scheint auf viele Weisen interpretierbar zu sein. Foto: Stadtgemeinde Fischamend, Mario Pichler

Demnach sei der Wahrheitsgehalt der angefochtenen Aussage vom 30. März grundsätzlich wahr, jedoch liegen jene Gegebenheiten in den 80er Jahren zurück. „Die beiden Streitparteien dürften sich gegenseitig aufgeschaukelt haben. Ich würde mir von der Politik wünschen, mehr Sachlichkeit an den Tag zu legen. Die Bevölkerung ist der zunehmenden Polemik im politischen Geschehen allgemein überdrüssig“, erklärt Melichar. So wünsche sich der Ehrenringträger der Stadtgemeinde eine Diskussionskultur mit Blick in die Zukunft.

Ram: „Wollte niemanden persönlich angreifen“

„Ich werde sehr emotional, wenn es um unser Trinkwasser geht. Die Aussage war auf keine Person, ob aktive oder frühere Politiker bezogen, sondern auf die Tatsache, dass es SPÖ geführte Gemeinden gibt, die ihr Wasser verkauft haben und so etwas unter meiner Amtszeit nicht geschehen wird“, rechtfertigt Ram. In besagtem Sitzungsprotokoll ist der Bezug auf andere Gemeinden nicht vermerkt.

Des Weiteren sei der Liste Ram seitens SPÖ schon öfter vorgeworfen worden, eine zu hohe Verschuldung aufgebaut zu haben. Diese sind laut Stadtchef vor allem durch das Defizit der eigenen Kanal- und Wassererhaltung bedingt, wobei der Stadtchef nach Bruno Kreisky bekräftigt: „Lieber habe ich Schulden und mein eigenes Wasser, als keine Schulden und mein Wasser verkauft“.

Ram wisse nicht, bei wem oder wofür er sich entschuldigen beziehungsweise was er richtigstellen sollte. „Ich habe lediglich eine Tatsache angesprochen. Ich wollte niemanden persönlich etwas unterstellen, besonders nicht Herrn Stojanovic“. Zwar hätte er einer Änderung des Protokolls zugestimmt, jedoch sei dies laut Stadtamtsdirektor Otto Eggendorfer nicht möglich.

Stojanovic pocht auf Richtigstellung

Für Stojanovic ist die Erklärung des Stadtoberhauptes schwer nachvollziehbar. Zum einen sei der Bezug auf andere Gemeinden nicht im Protokoll vermerkt, zum anderen ist die Berufung auf Melichar, welcher hauptsächlich die Historie von Fischamend bearbeitet, ein Zeichen dafür, dass Ram nicht allgemein über die SPÖ sprach. Der dauerhafte Aufschrei der Sozialdemokraten bezüglich Stadtfinanzen ist laut Stojanovic durchaus gerechtfertigt und vor allem aktuell.

„Beherzigt man den Wunsch von Adalbert Melichar nach einem zukunftsgerichteten Diskurs, irritiert Rams Verweis auf Ereignisse, die 40 Jahre zurückliegen“, so Stojanovic. Von rechtlichen Schritten sieht der einzige SPÖ-Gemeinderat ab, will aber eine Richtigstellung bei nächster Gemeinderatssitzung. Sollte dies vom Bürgermeister abgelehnt werden, sehe dies Stojanovic als Grund, Ram öffentlich als Lügner zu betiteln und selbst eine Klage in Kauf zu nehmen.

„Keiner meiner politischen Vorfahren in Fischamend hat wirklich angestrebt, unser Wasser zu verkaufen. Wenn man vor einer Entscheidung steht, sollte man alle Optionen parteiintern besprechen dürfen“, zeigt Stojanovic auf. Letztendlich habe sich die damalige SPÖ-Stadtregierung für den Erhalt des eigenen Trinkwassers entschieden und somit klar die richtige Entscheidung getroffen „Das hat Herr Ram wohl vergessen“, vermutet Stojanovic.