Über den Himberger „Werkraum“ zurück in die Arbeitswelt

Fast 20 Jahre lang war der „Werkraum“, eine Einrichtung der Psychosoziale Zentren GmbH (PSZ), in der Brauhausstraße 6-8 in Schwechat beheimatet. Doch dann wurde der Platz zu klein, man sah sich nach neuen Räumlichkeiten um. „Nach zwei Jahren Suche haben wir im Businesskomplex 'Freiraum' in Himberg nun eine neue Heimat gefunden“, sagte Standortleiter Luciano Criscenti anlässlich der Eröffnungsfeier am Mittwoch (18. Oktober) in der Rauchenwarther Straße.

Im Werkraum werden vorwiegend Menschen betreut, die aufgrund eines Burnouts oder anderweitiger psychischer Erkrankungen nicht mehr arbeitsfähig sind. Durch psychologische Betreuung und eine klare Tagesstruktur mit diversen Arbeitstätigkeiten hilft man ihnen, langsam wieder in das Arbeitsleben zurückzukehren. „Dabei wollen wir unseren Fokus künftig in Richtung Jugend legen. Wir schreiben Inklusion und Diversität groß und sind hier auf einem guten Weg“, betonte Criscenti und bedankte sich im selben Atemzug bei seinem Team, ohne welches „das alles nicht möglich wäre“.

Nähe zu Betrieben als Standortvorteil

Die unmittelbare Nähe zu wirtschaftlichen Betrieben wurde mehrmals als wichtiger Mitentscheidungsgrund erwähnt. „Wir haben den Standort bewusst in einem Industriezentrum gewählt, um einfach mit der Wirtschaft in Kontakt treten zu können und unsere Dienstleistungen anzubieten“, hielt der Werkstättenleiter fest. So würden beispielsweise Verpackungs- und Versandtätigkeiten von Klientinnen und Klienten übernommen. In der Kreativwerkstatt, einem „Herzstück aus der Schwechater Einrichtung“, würden etwa Stoffe nach Wunsch bedruckt. Die hauseigene Küche biete Cateringservices an.

„Durch die Arbeitsmarktnähe stehen uns neue Möglichkeiten offen. Wir können nun mehr Menschen besser auf ihrem Weg in die berufliche Zukunft unterstützen“, erläuterte auch PSZ-Geschäftsführerin Marlene Mayrhofer. Sie bedanke sich beim Team, dass den Umzug, auch wenn der Weg „zeitweise sehr mühsam“ gewesen sei, gut geschafft habe. Finanziert wird der „Werkraum“ zu 100 Prozent durch das Land Niederösterreich.

Gemeinde will „Brückenbauer“ sein

Nicht zuletzt deshalb war mit der Susanne Rosenkranz auch die für den Arbeitsektor zuständige Landesrätin (FPÖ) bei der Eröffnung vor Ort. „Gebäude können neu oder alt sein, aber in Wahrheit leben sie letztlich von den Menschen, die hier arbeiten und alles mit Leben und Herzblut erfüllen. Wir können als Land zwar finanziell unterstützen, aber ohne Idealismus und Leidenschaft geht es nicht“, hob sie die Teamarbeit hervor. Man werde immer „wo es geht“ da sein und mit Geldmitteln helfen.

Eine finanzielle Unterstützung könne die Gemeinde zwar nicht bieten, Bürgermeister Ernst Wendl (SPÖ) bot jedoch Hilfe auf andere Weise an. „Über 350 Firmen sind in Himberg angesiedelt, es gibt etwa 3.800 Arbeitsplätze. Wir als Gemeinde fungieren gerne als Brückenbauer zwischen den Teilnehmerinnen und Teilnehmern im Werkraum und den heimischen Betrieben und helfen dabei, Arbeitsplätze für sie zu finden“, sagte der Ortschef. Der soziale Gedanke in der Gemeinde sei groß, weshalb er glücklich sei, dass der Werkraum nun in Himberg angesiedelt wurde.

In Vertretung der Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) gratulierte Landtagsabgeordneter Otto Auer (ÖVP) zum Umzug: „Die Möglichkeiten, die durch den Standort in einem Arbeitszentrum geschaffen werden, sind hervorragend. Es ist toll, dass hier ein Auffangplatz geschaffen wurde und Unterstützung gegeben werden kann.“

Sicherer Anreiseweg gefordert

Wenngleich die Interessensvertreterinnen des „Werkraums“, Sarah Fink und Sabina Gruber, froh darüber sind, nun nach Himberg gezogen zu sein, gebe es doch ein Manko: „Der Weg zum neuen 'Werkraum' ist für manche schwierig und gefährlich, da man vom Bahnhof aus auf dem Feld neben der Straße entlanglaufen muss. Die Anreise ist für uns Interessensvertreterinnen daher ein großes Thema“, hielt Fink fest.

Darum wünsche man sich eine Leitplanke entlang der Rauchenwartherstraße, um für mehr Sicherheit zu sorgen, ergänzt Gruber. Wie Bürgermeister Wendl meint, habe man diese Thematik bereits besprochen und man werde sich um eine Lösung kümmern.