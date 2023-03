Werkstätte zieht von Schwechat nach Himberg

„Ich kann bestätigen, dass wir noch im zweiten Quartal nach Himberg übersiedeln werden“, lässt Marlene Mayerhofer wissen. Die Geschäftsführerin der „Psychosozialen Zentren GmbH“ (PSZ) betont aber auch, dass an Gerüchten über einen Rausschmiss nichts dran ist. Hintergrund dessen ist wohl der Eigentümerwechsel des ehemaligen Brauereigebäudes in der Brauhausstraße 6-8. Imker Stefan Mandl, der am Gelände einen Bienenhof betreibt, hat Ende des Vorjahres den denkmalgeschützten Komplex an die „Flair Bauträger GmbH“ verkauft.

Die auf historische Gebäude spezialisierte Wiener Firma arbeitet derzeit an einem Entwicklungskonzept, steht dabei aber noch ganz am Beginn. Vonseiten des neuen Eigentümers wird jedoch gegenüber der NÖN betont, dass der „Beitrag zur Erhaltung historisch wertvoller Substanz“ Teil der Firmen-DNA von „Flair“ sei. Zuletzt realisierte das in Wien-Liesing ansässige Bauunternehmern ein Projekt in Maria Enzersdorf (Bez. Mödling), welches mit jenem in Schwechat vergleichbar ist. Dort wurde ein Neubau auf Freiflächen um ein bestehendes historisches Gebäude aus der Biedermeier-Zeit umgesetzt und dieses darin eingebettet.

„Freiraum“ kommt PSZ-Zielsetzung entgegen

Der Neo-Inhaber hat sich laut PSZ-Chefin Mayerhofer intensiv um den Verbleib der Werkstätte bemüht. Die „Psychosozialen Zentren“ betreiben ihren „Werkraum“ seit 2004 in Schwechat. „Flairbau hat uns ein tolles Angebot vorgelegt. Wir hatten die Wahl und haben uns für Himberg entschieden“, betont sie gegenüber der NÖN. Doch letztlich habe vor allem der moderne Standort im Businesskomplex „Freiraum“ direkt an der Kreuzung B15 und Rauchenwarther Straße mehr entsprochen, als der verwinkelte Altbau in Schwechat. Inhaber Reinhold Wais freut sich über den neuen Mieter. Er verweist aber darauf, noch freie Flächen zur Verfügung zu haben.

Die Hauptargumente für den „Freiraum“ waren allen voran das größere Platzangebot und eine zeitgemäßere Ausgestaltung der Räume. Aber auch die Nähe zur realen Arbeitswelt in dem Mehrfirmen-Gebäude. „Es hat mehr Job-Charakter und die Möglichkeit mittendrin zu sein“, erklärt Mayerhofer. Denn in der PSZ-Werkstätte finden Personen mit psychischen Problemen einen Job, um in einem geschützten Umfeld den Weg zurück in die Arbeitswelt zu finden.

Elf zusätzliche Teilnehmer ab der Jahresmitte

In einer ersten Tranche werden PSZ rund 200 m² anmieten. „Etwa ab der Jahresmitte kommen weitere 200 m² dazu, da wir elf zusätzliche Teilnehmer aufnehmen dürfen“, erklärt Geschäftsführerin Mayerhofer. Ab dann werden 36 Personen im „Werkraum“ beschäftigt sein. Wobei die zusätzlichen Plätze in erster Linie auf Jugendliche und junge Erwachsene zugeschnitten sind. „Der Bedarf hat gerade in den vergangenen zwei Jahren zugenommen“, weiß Mayerhofer.

Finanziert wird die Werkstätte zu 100 Prozent vom Land NÖ. Dieser Rückhalt durch die öffentliche Hand lässt natürlich zeitlichen Spielraum für die Entwicklung der Teilnehmer. Produziert wird für den PSZ-eigenen Onlineshop oder auch im Auftrag von Firmen. „Wenn zum Beispiel ein Unternehmen für seine Mitarbeiter ein Tasche mit dem Firmenlogo haben will, dann stellen wir das her. Wir achten hier auf hochwertige Materialien“, erklärt „Werkraum“-Leiter Luciano Criscenti.

Zur Geschichte des ehemaligen Brauerei-Gebäudes:

Das Gebäude dürfte um 1850 im heutigen Erscheinungsbild entstanden sein, nachdem es Lagerbier-Erfinder Anton Dreher der Ältere umbauen ließ.

Bis 1956 diente es als Haupteingang zum Brauereigelände. Zwischen 1794 und 1902 wohnte die Familie Dreher im Gebäude. Danach zog man ins Schloss Altkettenhof, das Arbeitszimmer von Anton Dreher dem Jüngeren blieb aber in der Brauhausstraße.

2010 kaufte Stefan Mandl des historische Gebäude von der Brau Union, er betreibt dort bis heute einen Bienenhof.

Teil des Komplexes ist zudem der rechter Hand liegende ehemalige Festsaal der Brauerei – er ist ebenfalls denkmalgeschützt.

