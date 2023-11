Nach Krise: AUA beschäftigt wieder mehr als 6.000 Mitarbeiter

Bereits vor der einschneidenden Phase der Coronapandemie sank der Personalstand bei Austrian Airlines (AUA) kontinuierlich. So beschäftigte die Fluglinie mit Ende des dritten Quartals 2019 rund 7.040 Mitarbeitende. Am Ende der Covid-Krisenjahre lag deren Zahl bei etwas mehr als 5.500, mit dem Aufschwung der Luftfahrt im heurigen Jahr stieg auch der Personalbedarf. So beschäftigte die heimische Tochter der deutschen Lufthansa im dritten Quartal exakt 6.008 Mitarbeitende.

Zuwächse verbuchte Austrian Airlines über die Monate Juli, August und September jedoch in allen zentralen Bereichen. Allen voran die Passagierzahlen zogen mit der zurückgekehrten Reiselust an. Rund 4,5 Millionen Fluggäste beförderte die AUA im dritten Quartal, das gut 440.000 Personen mehr als im Vergleichszeitraum des Vorjahres. Zudem erreichte man damit den Wert von 2019, obwohl die Flotte seither um 19 Flugzeuge auf 65 Maschinen geschrumpft wurde. Gegenüber 2022 sind allerdings wieder vier Flieger mehr im Einsatz.

Betriebsergebnis bei rund 129 Millionen Euro

Gestiegen ist in diesen drei Monaten auch die Zahl der Flüge, und zwar um neun Prozent auf 33.442 (2022: 30.573). Die durchschnittliche Auslastung lag bei 87,7 Prozent, die Pünktlichkeit bei der Ankunft bei 81,6 Prozent. „Wir arbeiten kontinuierlich an unserer Performance und können uns mit Stolz unter den Top-Platzierungen der pünktlichsten Airlines in Europa behaupten”, betonte AUA-Vorstand Francesco Sciortino im Rahmen einer Pressekonferenz heute Donnerstag (2. November). Im September sei Austrian Airlines gar die zweitpünktlichste Fluglinie Europas gewesen.

Die positive Entwicklung bei den Passagieren schlägt sich naturgemäß auch finanziell nieder. So stieg der Gesamtumsatz im Vergleich zum dritten Quartal 2022 um acht Prozent auf 741 Millionen Euro. Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Steuern und Zinsen (adjusted EBIT) lag bei rund 129 Millionen Euro und damit um etwa 19 Millionen Euro höher als im Vorjahr. Zum Vergleich: 2019 hatte das Quartals-EBIT circa 70 Millionen Euro betragen.

Ticketpreise werden 2024 leicht steigen

„Das aktuelle Ergebnis lässt uns auf einen guten Jahresabschluss hoffen, den wir für Zukunftsinvestitionen aber auch dringend brauchen“, hielt AUA-Vorstandsvorsitzende Annette Mann jedoch im Rahmen der Pressekonferenz fest. Als Unsicherheitsfaktor blieben neben den geopolitischen Entwicklungen in der Ukraine oder Israel und dem Nahen Osten auch die neuerliche gestiegenen Kerosinpreise sowie die weiterhin überdurchschnittlich hohe Inflation in Österreich.

Mann kündigte daher auch im Gespräch mit dem Ö1-Mittagsjournal geringfügige Preiserhöhungen bei den Flugtickets an. Im kommenden Jahr soll laut AUA-Vorstand Michael Trestl das Streckennetz mit weiteren Destinationen und Flugzeugen weiter ausgebaut werden. Zudem wolle man die „klare Positionierung als rot-weiß-rote Konstante weiterentwickeln“, betont er. Während touristische Reisen stark nachgefragt werden, entwickeln sich Geschäftsreisen Trestl zufolge „weiterhin zögerlich.“

Bei der Gewerkschaft „Vida“ nimmt man die hohen Gewinne jedenfalls erfreut zur Kenntnis. „Damit sollte guten Gehaltserhöhungen nichts mehr im Wege stehen“, verwies Daniel Liebhart, Vorsitzender des Fachbereichs Luftfahrt, in einer Aussendung auf die anstehenden Lohnverhandlungen für das Bordpersonal. „Schließlich sind es die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die mit ihrem großen Einsatz das Unternehmen durch die Krise zurück auf Erfolgskurs gebracht haben“, ergänzte er.