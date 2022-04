Raffinerie Fackelbetrieb bei Borealis in Schwechat nach Stromausfall

AN APA / NÖN.at

Fackelbetrieb in Raffinerie sorgte für Verwirrung Foto: APA

A ufgrund eines unwetterbedingten Stromausfalls ist am Freitagnachmittag am Standort des Kunststoffhersteller Borealis in Schwechat (Bezirk Bruck a. d. Leitha) der Fackelbetrieb aktiviert worden.