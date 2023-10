OMV versorgt weitere Fluglinien mit „nachhaltigem Kerosin“

Die OMV ist bemüht ihr Image als fossiler Öl- und Gasgigant nachhaltiger zu gestalten. Nicht zuletzt durch die Übernahme der Borealis im Jahr 2020 setzt der teilstaatliche Konzern verstärkt auf den Chemiesektor. Teil dieses Imagewechsel ist auch ein betont „grünerer“ Anstrich und die Betonung von Nachhaltigkeit, die allerdings gerade auf europäischer Ebene auch politisch forciert wird. Dazu gehört die Auseinandersetzung der OMV mit Sustainable Aviation Fuel, kurz SAF.

Dabei handelt es sich um an sich aus fossilem Rohöl hergestelltes Kerosin, dem bei der Produktion in der Schwechater Raffinerie Altspeiseöl beigemischt wird. Dadurch verspricht die OMV „eine Reduktion der Treibhausgasemissionen um mehr als 80 Prozent über den gesamten Lebenszyklus“. Noch sind die SAF-Mengen überschaubar. Doch der heimische Milliarden-Konzern plant seine Produktionsmengen bis 2030 auf 1,5 Millionen Tonnen pro Jahr zu steigern.

Zahl der SAF-Abnehmer steigt

Die Zahl der Abnehmer stetig jedenfalls stetig, heuer wurden bereits Austrian Airlines (AUA) und deren Mutter Lufthansa sowie Ryanair und neu auch KLM-Air France beliefert. Letztere beziehen 2023 insgesamt 2.000 Tonnen an SAF, Ryanair mit der Tochter Lauda 500 Tonnen. Beide Fluglinien blicken aber vor allem bei der Vereinbarung mit der OMV in die Zukunft. Das hat auch mit einer EU-Vorgabe zu tun, die kürzlich im Europäischen Parlament per Gesetz verabschiedet wurde.

So müssen Flughäfen und Treibstofflieferanten in der EU sicherstellen, dass ab 2025 mindestens zwei Prozent der Flugkraftstoffe „grün“ sind, wobei dieser Anteil alle fünf Jahre erhöht werden soll. Vor diesem Hintergrund hat die niederländisch-französische KLM-Air France eine Absichtserklärung unterzeichnet, bis 2030 mehr als 300.000 Tonnen des „nachhaltigen Treibstoffs“ zu kaufen. Bei der irischen Ryanair handelt es sich um eine Kaufabsicht von bis zu 160.000 Tonnen.

Die Lufthansa-Gruppe will in den kommende Jahren mehr als 800.000 Tonnen beziehen. Das für Sustainable Aviation Fuel benötige Altspeiseöl kommt übrigens von der steirischen „Münzer Bioindustrie GmbH“, die einen Produktionsstandort beim Ölhafen Lobau betreibt. Von dort ist man quasi per Direktleitung mit dem Werk in Mannswörth verbunden.