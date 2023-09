Fischamend: Anita Schlagenhaufen und die Giebelkreuz-Tradition

Zehn Jahre arbeitet Anita Schlagenhaufen bereits für die Raiffeisenbank Region Schwechat. „Ich habe als Servicemitarbeiterin in Schwechat angefangen und bin dann nach Fischamend gewechselt“, erzählt die 34-Jährige im NÖN-Gespräch. Nach der Matura im Gymnasium Schwechat machte sie eine Ausbildung zur gewerblichen Vermögensberaterin und dockte unmittelbar danach bei der Raiffeisen an. Seit Sommer leitet Schlagenhaufen nun die Niederlassung in Fischamend.

Ihr Bezug zur Fischastadt ist aber nicht nur beruflich stark ausgeprägt, die 34-Jährige hat auch tiefe familiäre Wurzeln im Ort. „Ich haben einen starken Bezug zu Fischamend. Mein Ur-Opa Josef Schlagenhaufen war hier sogar Obmann der Raiffeisenkasse“, erzählt sie. Aufgewachsen ist die Neo-Bankstellenleiterin allerdings in Maria Ellend, wo es ihren Vater der Liebe wegen hin verschlug. Die Eltern führen mit ihrem Bruder noch heute den landwirtschaftlichen Betrieb im Nachbarort.

Bankstellenleiterin als „logischer Schritt“

Als Filialchefin folgt Schlagenhaufen Patricia Mayfahrt nach, die die Filiale seit Ende 2020 geführt hat und dem Team erhalten bleibt. Als „längstdienende Mitarbeiterin“ war der Schritt zur Bankstellenleiterin für die 34-Jährige der logische nächste Schritt. „Ich kenn die Bank in- und auswendig. Genauso die Kunden sowie die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Ich fühle mich wohl in meiner neuen Rolle“, erzählt Schlagenhaufen. Ihr zur Seite stehen noch Lea Stritzl, Michaela Faulhammer und Hisham El Khouli.

Nachdem sie weiterhin in der Privatkundenbetreuung aktiv bleiben wird, ändere sich vom Aufgabengebiet her nicht allzu viel. „Es kommt eben die Teamleitung dazu“, erklärt sie. Sie und ihr Team stünden jedenfalls von Montag bis Freitag von 8 bis 18 Uhr für Beratungsgespräche zur Verfügung. In ihrer Freizeit engagiert sich die junge Finanzexpertin übrigens seit sie 15 Jahre alt ist bei der Freiwilligen Feuerwehr in Maria Ellend und lebt mit ihrem Lebensgefährten, Hunden und Katzen zusammen.

Alle Filialen werde von Frauen geleitet

Dass die Neo-Führungskraft ihre gesamte bisherige berufliche Laufbahn in der Raiffeisenbank Region Schwechat verbracht hat, hebt Geschäftsleiter Matthias Trost gegenüber der NÖN sichtlich stolz hervor. Sein Kollege Yalcin Duman freut sich, dass „wir intern eine Kollegin befördern konnten“.

Und er verweist darauf, dass aktuell alle fünf Bankstellen - neben Fischamend auch Schwechat, Himberg, Gramatneusiedl und Schwadorf - des Betreuungsgebiets von Frauen geleitet werden. Generell liege die Frauenquote in der Raiffeisenbank Region Schwechat bei 77 Prozent. „Das zeigt den hohen Stellenwert für Diversität“, ist Duman überzeugt.