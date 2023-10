Bankomat-Sprenger fackelten BMW von Fischamender ab

„Ich hatte in der Nacht von Donnerstag auf Freitag Bereitschaft und musste gegen 23 Uhr rausfahren. Normalerweise schaue ich immer, ob mein Auto noch da ist. Dieses eine Mal habe ich es nicht gemacht“, erzählt Markus Posteiner. Auch wenn es an den folgenden Ereignissen wohl nichts geändert hätte, drängt sich für den 37-jährigen Fischamender dennoch eine Fragen auf: „Warum ich?“ So fühlte er sich im falschen Film als ihn die Polizei am 6. Oktober gegen 7 Uhr plötzlich aus dem Haus klingelte.

Denn die Beamten mussten ihm mitteilen, dass sein Auto gestohlen und als Fluchtfahrzeug nach der Bankomat-Sprengung in Markgrafneusiedl (Bez. Gänserndorf) genutzt worden war. Dem nicht genug, ließen es die Täter gegen 4 Uhr früh - etwa eine Stunde nach dem Coup - in Flammen aufgehen, um ihre Spuren zu verwischen. Noch am selben Tag verkündete die Landespolizeidirektion NÖ die Festnahme von drei Verdächtigen, die Teil der „Rammbock-Bande“ sein sollen. Bei einer Pressekonferenz am Mittwoch, 11. Oktober in St. Pölten wird die Exekutive die Vermutung wohl bestätigen - die NÖN wird im Anschluss berichten.

Doch zurück nach Fischamend: Als Posteiner die Nachricht über seinen geliebten BMW 135i erhielt, glaubte er im ersten Moment zu verfallen. „Ich wollte am Sonntag zu meinem Auto gehen und es war weg. Da habe ich es erst richtig realisiert“, kann es der zweifache Familienvater bis heute nicht so recht glauben. Erst im Vorjahr hatte er das BMW-Coupé aus Deutschland importiert und mit viel Liebe hergerichtet und aufgetunt. „Ich habe sogar einen neuen Motor mit Kolben aus einem M4 eingebaut“, berichtet der 37-Jährige.

„Persönlichen Wert kann mir niemand ersetzen“

In Summe an die 30.000 Euro und jede Menge Herzblut hat der Autofan in sein „Baby“ investiert. Den Wert des Fahrzeugs beziffert Posteiner mit rund 25.000 Euro. Zwar überlegte er den BMW wieder zu verkaufen, um sich ein familientauglicheres Fahrzeug anzuschaffen, doch die Art und Weise des Verlusts schmerzt ihn naturgemäß enorm. „Den persönlichen Wert kann mir keiner ersetzen“, hält er fest. Allerdings ist Posteiner auch auf finanzieller Seite auf sich allein gestellt. Das bringe ihn auch an den Rand des Ruins, denn in das nunmehrige Wrack hat er sein Erspartes investiert.

Nachdem der 1er-BMW allerdings Baujahr 2012 war, hatte der Fischamender auch keine Vollkasko-Versicherung mehr abgeschlossen. Damit bleibt er auf dem gesamten Schaden sitzen. „Ich sehen keinen Cent“, sagt der 37-Jährige resignierend. Noch dazu muss Posteiner für die Entsorgung des völlig ausgebrannten Wracks sorgen - auf eigene Kosten. „Das ist schon eine Frechheit“, ärgert sich der Fischamender. Denn was könne er für den Diebstahl seines BMW?

Daher startete ein Freund auch eine Crowdfunding-Kampagne für Posteiner - nähere Informationen unter: https://gofund.me/e1cdfbc8. Nichtsdestotrotz hat er für heute Dienstag (10. Oktober) den Abtransport des Blechhaufens aus Wien-Donaustadt organisiert.