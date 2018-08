„Diese Zahl ist schon außergewöhnlich hoch“, gibt sich Peter Kratky überrascht. Der Verkehrsreferent des Stadtpolizeikommandos Schwechat spielt dabei auf das Ergebnis einer Geschwindigkeitsmessung am Samstag auf der Brauhausstraße in Rannersdorf an.

In nur rund zehn Stunden wurden 130 Temposünder mit einer mobilen Radarbox geblitzt. „Es dürfte so sein, dass die Leute gemerkt haben, dass wir dort länger nicht gemessen haben. Wir haben in letzter Zeit die Schwerpunkte auf andere Orte gesetzt“, berichtet Kratky. Der schnellste Pkw brauste mit 96 km/h über die Brauhausstraße. Für das Rekord-Tempo sorgte jedoch ein Motorradfahrer mit 97 km/h.

Bei der Stadtgemeinde gibt man sich ob der zahlreichen Geschwindigkeitsüberschreitungen an nur einem Tag ebenfalls entsetzt. „Das Ergebnis erschreckt mich schon sehr“, hält Bürgermeisterin Karin Baier (SP) fest.

