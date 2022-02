50. Akt für die Nestroy-Spiele

„Nach 50 Jahren kann man nach Ruhe verlangen“, schmunzelt Peter Gruber. So ist auch die Auswahl des Nestroy-Stücks „Nur Ruhe!“ für die 50. Auflage der Theaterproduktion im Schloss Rothmühle ein wenig selbstironisch zu verstehen. Das halbe Jahrhundert will der 75-Jährige von 2. Juli bis 5. August „ordentlich begehen“. Ob er danach weitermacht, ist offen.

Laut Gruber passt das 1843 verfasste Stück zur aktuellen Grundstimmung in der Bevölkerung. „Viele wollen von allem, was derzeit passiert, ihre Ruhe haben“, ist er überzeugt. Zudem schwingt in der kurz vor der Revolution 1848 geschriebene Posse Wut und Egoismus mit, der auch heute zunehmend wahrzunehmen ist.

Ein weiterer passender Nebenaspekt ist, dass sich die Handlung von „Nur Ruhe!“ in einer Lederfabrik abspielt und die Rothmühle selbst zwischen 1920 und 1935 eine war. Kurz zum Inhalt: Im Mittelpunkt steht der Fabrikbesitzer, der bisher gut durch alle wirtschaftlichen Krisen gekommen ist. Allerdings ohne eigenes großes Zutun, sondern vielmehr dank seiner engagierten und kompetenten Mitarbeiter. Anlässlich des 50-jährigen Bestehens der Fabrik will der bald 55-Jährige – ein von Gruber eingearbeitetes Detail – an seinen Neffen übergeben. Doch das scheitert an penetranten, aggressiven und skrupellosen Vertreter aus allen Schichten.

Ehemalige Schauspieler kehren zum 50er zurück

Aktuell ist Gruber dabei, das Originalstück ein wenig anzupassen. „Ich bin mit dem Bearbeiten fast fertig. Dann schaue ich mir die Couplets an“, lässt der Regisseur wissen. Das Ensemble wird erst danach eingebunden. Zum großen Jubiläum werden zahlreiche ehemalige (Profi-)Akteure wie Florian Haslinger, Eric Lingens oder der an der Volksoper engagierte Schauspieler Christian Graf auf der Bühne stehen.

Aber auch Lokalgrößen auf Amateurebene wie Robert Herret, Bruno Reichert und Franz Steiner sind zum 50-Jahr-Jubiläum mit dabei. Doch keiner von ihnen kann dem Mastermind der Nestroy-Spiele das Wasser reichen. Denn länger als Peter Gruber ist von den aktuellen Protagonisten niemand dabei. Der heute 75-Jährige wurde 1973 als Künstlerischer Leiter engagiert und ist das bis heute.

Damit zählt Gruber zu den Mitbegründern, federführend war allerdings ein anderer: Walter Mock. Aus der von ihm geleiteten Laien-Spielgruppe St. Jakob entstand letztlich das Nestroy-Ensemble. Mock begründete ebenso die bis heute stattfindenden internationalen Nestroy-Gespräche und stand dem Kulturwerk Schwechat vor. Im Brotberuf war er Amtsdirektor in der Generaldirektion der Bundesforste. Mock starb 1985.

Seit dem Beginn vor nunmehr 50 Jahren dient die Rothmühle als Spielort. Sie wurde ein Jahr vor der ersten Aufführung um rund acht Millionen Schilling (entspricht heute etwa 2,5 Millionen Euro) von der Stadt Schwechat saniert – sie ist noch immer Eigentümerin.

Kulturgenuss made in Schwechat

