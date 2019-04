Aufräumarbeiten nach Lkw-Brand im S1-Tunnel .

Nach dem Lkw-Brand im S1-Tunnel Rannersdorf dauerten die Aufräumarbeiten am Montagnachmittag an. Parallel lief die Schadensbegutachtung, teilte die Asfinag mit. Wie lange der Tunnel in Fahrtrichtung Vösendorf gesperrt bleibt, war weiterhin nicht absehbar.