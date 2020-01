Die Mühlen in Gemeinden mahlen manchmal langsam. So auch im Fall der neuen Volksschule am Frauenfeld, immerhin fiel der einstimmige Grundsatzbeschluss, das Bildungsgebäude zu errichten, bereits im Juli 2017.

„Sobald die frostigen Tage vorbei sind, wird mit den ersten Arbeiten gestartet“, lässt Baustadtrat Simon Jahn (Grüne) wissen. Der entscheidende Beschluss dafür fiel in der vergangenen Gemeinderatssitzung mit der Vergabe sämtlicher Gewerke an die jeweiligen Bestbieter. Dass es dafür mehr als zweieinhalb Jahre brauchte, liegt jedoch ausschließlich an den Vorgaben der NÖ Gemeindeordnung. Denn darin ist festgehalten, dass jeder Projektschritt – vom Grundsatzbeschluss über die Auswahl des Architekten bis zu Ausschreibung der Arbeiten und schließlich deren Vergabe – einzeln im Gemeinderat beschlossen werden muss. Und das dauert eben.

Doch nun steht der Errichtung der neuen Volksschule, die auf 18 Klassen ausgelegt sein wird, nichts mehr im Wege. Für die Realisierung der dringend notwendigen Bildungseinrichtung nimmt die Stadtgemeinde knapp 13 Millionen Euro (davon 1,7 Millionen als Reserve) in die Hand. Wobei der Löwenanteil an das burgenländische Unternehmen „Held & Francke“ gehen wird. Neben den Baumeisterarbeiten sicherte sich der Konzern noch weitere Gewerke wie die Bodenlegearbeiten oder die Gestaltung der Außenanlagen um insgesamt rund 5,1 Millionen Euro.

Der Zeitplan für das Megaprojekt ist laut Baustadtrat Jahn „ambitioniert, aber möglich“. So soll die Volksschule, die jene in Rannersdorf ersetzt, mit September 2021 eröffnen.