Die Garagen-Perle von "Rohrt Mertl"

„Als wir das Auto bekommen haben, war es fast Schrott“, blickt Alfred Gruscher zurück ins Jahr 1972. Heute würde der Prokurist der Firma „Rohr Mertl“ für das Feuerwehrfahrzeug, Baujahr 1936, eher das Wort „Schmuckkasterl“ benutzen. Denn der Austro-Fiat ist nicht nur vollständig restauriert, sondern nach wie vor voll funktionstüchtig. „Wir haben einen Mitarbeiter, der bei der Freiwilligen Feuerwehr in Rannersdorf aktiv ist und er fährt einmal pro Monat eine Runde am Firmenareal“, erzählt Gruscher.

Hauptverantwortlich für den einwandfreien Zustand des mittlerweile 86 Jahre alten Oldtimers sind die damaligen Mitglieder der Betriebsfeuerwehr, die bis in die 1980er-Jahre bestanden hatte. Sie haben das schrottreife Fahrzeug in liebevoller Kleinarbeit restauriert. Seinen Weg fand der Austro-Fiat von der Berufsfeuerwehr in Wien über die Rannersdorfer Feuerwehr schlussendlich im Tausch gegen einen gebrauchten Lkw zu „Rohr Mertl“. „Mein Herzblut und das der Mitarbeiter von damals hängen an dem Auto. Allerdings bin ich der Letzte, der noch aktiv in der Firma dabei ist“, schmunzelt der Prokurist. Der Austro-Fiat mit Holzbänken als Autositze und Lenkrad auf der rechten Seite, ist übrigens das einzige seiner Art in ganz Österreich. Ein wahres „Schmuckkasterl“ eben.

