Geld für Volksschul-Umbau freigegeben

Seit der Übersiedelung der Rannersdorfer Kinder in die Volksschule am Frauenfeld steht das Gebäude in der Schulgasse leer. Doch das wird sich im Laufe des Herbstes wieder ändern. Dann sollen die dritten und vierten Klassen der Sport-Mittelschule nach Rannersdorf umziehen. Denn die ehemalige Volksschule wird während der umfangreichen Um- und Ausbauarbeiten in der Schmidgasse als Ausweichquartier dienen. Die ersten und zweiten Klassen der Mittelschule kommen in der neuen Volksschule unter.

Bis das Gebäude bezogen werden kann, sind noch umfangreiche Umbauarbeiten nötig. Knapp 1,4 Millionen Euro steckt die Stadtgemeinde in das Projekt, die Mittel wurden vom Gemeinderat einstimmig abgesegnet. Baustart ist demnächst. Unter anderem muss ein Chemie- und Physiksaal geschaffen werden.

Brandschutz muss erneuert werden

Und es gilt die Schule in Sachen Brandschutz auf den neuesten Stand der Technik zu bringen – kein Wunder wird das Gebäude seit 1865 als Schule genutzt und besteht seit 1970 im heutigen Erscheinungsbild. Der Löwenanteil entfällt dabei auf die Wiener Firma „Porreal GmbH“ in Form von Brandmeldeanlagen um knapp 84.500 Euro.

Der größte Brocken des Umbaus entfällt jedoch auf die Firma „Prime Bau GmbH“ aus Wien mit rund 277.000 Euro. Sie erhielt den Zuschlag für Abbruch- und Baumeisterarbeiten sowie die Deckensanierung. Einen gewichtigen Kostenanteil nehmen zudem die Elektroarbeiten durch die Gallbrunner Firma „Exa GmbH“ mit knapp 165.000 Euro. Auch Schwechater Unternehmen kommen zum Zug, darunter die „Selberherr Raumausstattung GmbH“ mit rund 98.600 Euro für das Verlegen eines neuen Bodens.

