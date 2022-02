Getankt, aber nicht bezahlt

Ein Autofahrer brachte die Betreiber der Jet-Tankstelle beim Kreisverkehr an der Brauhausstraße um Spriteinnahmen in Höhe von rund 40 Euro.

Der Täter hielt am Sonntag kurz nach 9 Uhr an der Zapfsäule und tankte etwas mehr als 28 Liter Diesel in seinen dunkel lackierten Transporter. Die Polizei geht im Rahmen ihrer Ermittlungen von einem Auto des Typs Ford Transit aus.

Anschließend ging der Betrüger in den Shop und kaufte sich zwei Sandwiches. Die offene Tankrechnung beglich er aber nicht, was dem Personal erst später auffiel. Denn der Täter hatte nach dem Bezahlen seines Einkaufs den Shop sofort verlassen und war in Richtung S1 davongebraust.

