Lösung für Busproblem der Schüler

Die Gespräche mit dem Verkehrsverbund Ost-Region wären schon länger im Hintergrund gelaufen, betont Schwechats Verkehrsstadtrat Walter Schaffer (SPÖ) im NÖN-Gespräch. Nun gibt es eine Lösung: Die Buslinie 217 wird nach den Semesterferien mit zwei zusätzlichen Kursen fahren. Dadurch wird es je einen Stopp um 13.37 Uhr sowie um 15.37 Uhr bei der Haltestelle „Rannersdorf Schulgasse“ sowie wenige Minuten später, auf Höhe des Frauenfeld-Schulcampus geben. Ziel ist der Schwechater Bahnhof.

Hintergrund der Maßnahme ist der derzeitige Umbau der Sport-Mittelschule Schmidgasse. Denn während des Umbaus sind die Schüler auf das alte Volksschulgebäude in Rannersdorf und die neue Volksschule am Frauenfeld aufgeteilt. Der 217er-Fahrplan wurde daher an die Unterrichtszeiten angepasst, allerdings nur in der Früh und zum Hauptunterrichtsende um 14.20 Uhr.

Eltern freuen sich über die Lösung

Haben die Kinder eine Stunde früher oder später aus, müssen sie derzeit noch deutlich längere Heimwege in Kauf nehmen. Das sorgte für massive Kritik der Eltern und des Elternvereins um Obfrau Andrea Opitz-Jandrisits (die NÖN berichtete). Dass nun eine Lösung gefunden wurde, die auch alternative Schul-Endzeiten berücksichtigt, freut Opitz-Jandrisits. „Das ist eine riesige Erleichterung für die Kinder und vor allem die Eltern. Sie haben das bisher mit ‚Elterntaxifahrten‘ kompensieren müssen“, erklärt die Mannswörtherin.

Opitz-Jandrisits zeigt sich vor allem vom Engagement der Gemeindepolitik begeistert. „Da war man wirklich dahinter“, bestätigt sie. Verkehrsstadtrat Walter Schaffer ist jedenfalls hochzufrieden. „Die Wartezeiten werden damit eklatant verkürzt“, untermauert der SPÖ-Politiker. Die zwei 217er-Kurse werden in der Gegenrichtung vom Bahnhof zur Jet-Tankstelle Rannersdorf geführt. „Dadurch ergeben sich zwei zusätzliche Kurse für die Rannersdorfer Bevölkerung“, erklärt Schaffer.

Die Kosten für diese zwei Mehrfahrten betragen 4.000 Euro pro Jahr und wurden einmal auf zwei Jahre vereinbart. „Normalerweise gelten Vereinbarungen fünf Jahre, wegen der geplanten Straßenbahn ist die Unsicherheit auf dieser Strecke aber groß“, hält der Verkehrsstadtrat fest.

