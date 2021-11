Öffi-Projekt: Bim nimmt Fahrt auf

Geht es nach Wien, wird in etwa drei Jahren die Straßenbahnlinie 72 nach Rannersdorf fahren. Knackpunkt in den laufenden Gesprächen mit Niederösterreich sind die Kosten, eine Einigung steht noch aus.

Dennoch ging am 13. Oktober eine Kick-off-Veranstaltung unter Beteiligung der Länder Wien und NÖ sowie der Stadt Schwechat und dem Projektplaner, den Wiener Linien, über die Bühne – unter strengster Verschwiegenheit. Daran hält man sich im Büro des Wiener Finanzstadtrates Peter Hanke (SPÖ) penibel. Auf NÖN-Anfrage betont man nur die Wichtigkeit eines Öffi-Ausbaus vor dem Hintergrund der Klimakrise und bestätigte eine Prüfung „verschiedener Maßnahmen.“

Die Schwechater Grünen sind allerdings am Montag vorgeprescht und berichten per Facebook-Posting von einer geplanten Strecke von Simmering über die Wiener Straße und die Brauhausstraße bis zum Europaplatz. „Das jahrelange Druck-Machen für die Bim macht sich bezahlt“, freut sich Stadtrat Simon Jahn.

Bürgermeisterin Karin Baier (SPÖ) verweist hingegen auf das Verschwiegenheitsabkommen, stellt jedoch zeitnahe vertiefende Gespräche in Aussicht. Möglicherweise könne sie am 19. November mehr sagen. Da ist eine Bürgerbeteiligungsveranstaltung zum Thema „Verkehr in Schwechat“ in der Felmayerscheune geplant. Neben dem Ausbau der Kurzparkzonen soll dort auch über die Optimierung des Öffi-Verkehrs diskutiert werden.