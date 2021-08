Zu einem folgenschweren Unfall kam es am Samstagabend in einer Wohnhausanlage in der Hähergasse. Ein 82-Jähriger war mit seinem Elektro-Fahrzeug im Stiegenhaus die Stufen hinuntergestürzt und verletzte sich schwer.

Mit diesem Seniorenmobil stürzte der Mann die Stufen hinab. FF Rannersdorf

Da das Fahrzeug so liegenblieb, dass es auf den Mann zu fallen drohte, wurde die Rannersdorfer Feuerwehr zur Hilfe gerufen. Die Kameraden sicherten das Gefährt ab und halfen der Rettung bei der Versorgung des Patienten.

Der Pensionist wurde nach der Erstversorgung durch das Notarzt-Team des Roten Kreuz Schwechat mit Verdacht auf eine Leberruptur sowie einem Schädelhirntrauma per Rettungshubschrauber ins Krankenhaus Wiener Neustadt geflogen. Der ÖAMTC-Helikopter „Christophorus 3“ nutzte zuvor das Gelände der Firma „Rohr Mertl“ zur Landung.