Post sucht den „Super-Partner“

Drei Monate ist es nun schon her, dass die Post die Zusammenarbeit mit der Wallhof-Apotheke beendet hat. Seither ging Inhaberin Christina Müller-Uri Kooperationen mit den Paketdiensten DPD und UPS ein. Parallel dazu läuft die Suche nach einen neuen Partner für die Post.

Doch bislang zerplatzten alle Ersatzlösungen wie Luftschlösser. Die zumindest Interesse zeigenden Trafik-Betreiber schieden wegen zu kleiner Geschäftsflächen aus, ein Paketumschlag wäre schlicht nicht machbar. Gastronomiebetriebe kommen ebenfalls nicht infrage. Allerdings soll das Engagement der Post nach NÖN-Informationen auch überschaubar ausfallen. Bemüht zeigen sich hingegen Vizebürgermeister Christian Habisohn (SPÖ) und der ehemalige ÖVP-Stadtrat Ernst Viehberger, beide selbst Rannersdorfer. „Uns ist die Versorgung mit Postdienstleistungen wichtig“, untermauert Habisohn im Gespräch mit der NÖN.

Postpartner-Betreiber derzeit nicht in Sicht

Auf ihren Vorschlag hin wurde ein leer stehendes Geschäftslokal von der Post in Augenschein genommen. Dieses befindet sich allerdings in Privatbesitz. „Die Immobilie dürfte – dem Augenschein nach – auch die Anforderungen für einen Postpartner erfüllen“, hält Postsprecher Markus Leitgeb auf NÖN-Anfrage fest.

Es bräuchte jedoch einen selbstständig tätigen Betreiber und der ist nicht in Sicht. Würde sich dieser finden, wäre man „jederzeit zu Gesprächen bereit“, ergänzt der Unternehmenssprecher. Vizebürgermeister Christian Habisohn sieht jedoch den staatlichen Konzern am Zug. „Als Gemeinde können wir keinen Postpartner suchen. Wir unterstützen gerne und haben den Kontakt zum Gebäudeeigentümer hergestellt, alles Weitere liegt bei der Post.“

Laut Ex-Stadtrat Ernst Viehberger wäre auch eine Teillösung denkbar. „In Gesprächen hätte sich die Wallhof-Apotheke bereit erklärt, die Paket- aber nicht die Bankdienstleistungen von der Post zu übernehmen“, berichtet er. Das werde vonseiten der Post jedoch abgelehnt. So betont auch Postsprecher Markus Leitgeb, dass eine Postpartnerschaft auf die „drei Säulen Postdienstleistungen, Bankservices und den Verkauf diverser Handelswaren wie Briefmarken und Ähnliches“ aufgebaut sei. Das sehe man bei der Post als Vorteil für Kunden wie Betreiber, denn Letzteren könne so „eine weitere attraktive Säule für zusätzlichen Kund*innenverkehr“ ermöglicht werden.

Viehberger-Ärger über Post-Ansichten

Durch die ablehnende Haltung hat sich die Post jedoch Viehbergers Ärger zugezogen. „Das verstehe ich einfach nicht, denn in Wien gibt es eine Apotheke, bei der das möglich ist“, ätzt der frühere Stadtrat. Dabei handelt es sich um die Apotheke Atzgersdorf in Wien-Liesing. Postsprecher Markus Leitgeb will „vereinzelte Postgeschäftsstellen“ auf Postpartnerbasis ohne Bankgeschäft gar nicht abstreiten. Er betont allerdings, dass diese „im Zuge der Aufkündigung durch unsere alte Bankpartnerin entstanden sind“.

Tatsächlich befindet sich gegenüber der Apotheke eine Bawag-Filiale, also der ehemaligen Bankpartnerin der Post. Zudem sei es durch die konzerneigene „Bank 99“ möglich, „Postpartnerschaften immer in Kombination mit Post- und Bankdienstleistungen zu vergeben“, hält Leitgeb fest.

Bringschuld liegt bei Post

