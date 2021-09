Kein Gewusel, kein Lachen, kein Herumgerenne. Exakt 156 Jahre nach der Eröffnung blieb das historische Bauwerk wieder leer. Mit dem Start der neuen Volksschule am Frauenfeld wurde jene in der Rannersdorfer Schulgasse stillgelegt.

Eröffnet 1865 und seit 1970 im heutigen Erscheinungsbild mit drei Stockwerken ausgestattet, blickt das Gebäude auf eine reiche Geschichte zurück. Als Volksschule hat es definitiv ausgedient. Doch leer bleibt das monströse Bauwerk nur für ein Jahr. Das Gebäude wird fortan als Ausweichstandort im Falle von Bauarbeiten an anderen Schulen dienen. Den Anfang macht in diesem Zusammenhang die Sport-Mittelschule Schmidgasse.

Wie eine Begehung mit Vertretern des Landes in der Vorwoche zeigt, kann die alte Schule dafür genutzt werden. Laut Manuela Kröll, Leiterin der Abteilung „Kinderbetreuung“ im Rathaus, ist „eine temporäre Unterbringung“ möglich. Konkret werden sechs der zehn Klassen aus der Schmidgasse in Rannersdorf untergebracht. Die restlichen Vier finden in der neuen Volksschule Platz.

Physiksaal fehlt

Allerdings bedarf es für die Nutzung als Mittelschule gewissen Adaptierungsmaßnahmen, ein Beispiel: Es fehlen für eine Mittelschule nötige Räume wie ein Physiksaal. Im Lehrplan einer Volksschule ist dieses Fach bekanntlich nicht vorgesehen. Laut Kröll müssen in den nächsten Wochen die genauen Adaptierungsmaßnahmen erarbeitet werden. Baubeginn soll im zweiten Quartal des kommenden Jahres sein. „Bezug ist dann im September 2022“, ergänzt sie.

Bereits mitten in der heißen Planungsphase befindet sich der Umbau samt Sanierung der Sport-Mittelschule. Herzstück wird ein zweiter Turnsaal sein. Ursprünglich war er als Zubau nach oben über dem Bestehenden vorgesehen, doch das Gebäude erfüllt die statischen Voraussetzungen nicht. Daher werden beide Turnsäle komplett neu gebaut – übereinander. Die Arbeiten in der Schmidgasse werden bis 2024 dauern.