Schwierige Suche nach Postpartner

Die Post hat einen öffentlichen Versorgungsauftrag, den ihr der Gesetzgeber festschreibt. In Rannersdorf, hier leben immerhin rund 3.000 Menschen, kommt die Post dieser Pflicht seit Anfang August nicht mehr nach.

Damals wurde die Kündigung des Postpartner-Vertrags mit der Wallhof-Apotheke wirksam. Als Grund nannte die Post auch gegenüber der NÖN lediglich vage „erhebliche Mängel“. Diese Argumentation kann Apothekerin Christina Müller-Uri bis heute nicht nachvollziehen, auch wenn sie der Post keine Träne nachweint.

Die Suche nach einem Ersatz ist jedoch herausfordernd. Das zeigte auch ein erstes Gespräch zwischen Post und Stadtgemeinde. „Aufgrund der Urlaubszeit kam es leider erst jetzt zum ersten Termin“, erklärt Vizebürgermeister Christian Habisohn (SPÖ) im NÖN-Gespräch. Die Post sei bemüht einen neuen Postpartner zu finden, hält er fest. Ebenso wie die Stadt, die allerdings kaum Einflussmöglichkeiten hat. „Als Gemeinde haben wir kein passendes Lokal in Rannersdorf frei“, erklärt Habisohn.

Die Anforderungen der Post an einen Partnerbetrieb sind zudem gar nicht so einfach zu erfüllen. So braucht es für die Verkaufsfläche 5 m² Platz, das Lager muss 10 m² bieten. Damit sind zum Beispiel die Trafiken schon fast aus dem Rennen. Auch die Tatsache, dass eine gewisse Anzahl an Wochenstunden offen sein muss, kommt erschwerend hinzu. Vizestadtchefin Habisohn gibt sich dennoch optimistisch und betont das Bemühen von allen Seiten.

Rannersdorf Wallhof-Apotheke: DPD statt Post

