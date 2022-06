Startschuss für die 50. Nestroy-Saison

Werbung Computer Köck Anzeige Sicher gegen Cyberkriminalität

Zum 50. Mal wird das Schloss Rothmühle ab kommenden Samstag zur großen Nestroy-Bühne. Denn dann feiert das Jubiläumsstück „Nur Ruhe!“ um 20.30 Uhr seine Premiere. Hauptverantwortlich ist, wie bereits seit dem Beginn 1973, Intendant und Regisseur Peter Gruber.

„Nur Ruhe!“ spielt in einer Lederfabrik am Rande der Großstadt in den 30er- und 40er-Jahren des 19. Jahrhunderts. Im Fokus der Handlung steht Anton Schafgeist, der Besitzer dieser Fabrik (gespielt von Rainer Doppler).

Ohne sein großes Zutun – doch dank einiger engagierter, kompetenter Mitarbeiter – hat sein Betrieb alle Krisen bislang einigermaßen gut überstanden. Nun will er endlich in den heiß ersehnten Ruhestand treten. Doch sein Vorhaben scheitert kläglich – skurril, grotesk und humorvoll, ein Nestroy eben. Die Szenerie der Lederfabrik ist übrigens wohl gewählt, denn auch die Rothmühle war 1920 bis 1935 eine Lederfabrik, am Rande der Großstadt.

Gespielt wird bis inklusive 5. August jeden Dienstag, Mittwoch, Freitag, Samstag um 20.30 Uhr im Schlosshof.

Karten gibt es bei Ö-Ticket unter 01/96096 beziehungsweise www.oeticket.com oder direkt im Nestroy-Büro in der Rothmühle unter 0650/4723212 sowie office@nestroy.at.

Infos: www.nestroy.at

Keine Nachrichten aus Schwechat mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.