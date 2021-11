Taxifunk ringt um Personal

Das Taxigeschäft schläft nie. Eigentlich muss es 24 Stunden am Tag und sieben Tage die Woche funktionieren. Doch die Branche hat mit einer existenzbedrohenden Krise zu kämpfen – die Taxiunternehmen finden schlicht kein oder zu wenig Personal.

So auch beim Schwechater „Taxifunk“ – jene Firma, die vom 2016 verstorbenen Johann Taschlmar gegründet wurde. „Wir bräuchten auf jeden Fall 10 bis 15 Fahrer“, hält Geschäftsführer Helmut Weiss im NÖN-Gespräch fest. Und zwar ausschließlich für den innerstädtischen Verkehr – „alleine um hier den Bedarf abdecken zu können“, ergänzt er.

Tatsächlich ist die Nachfrage riesig, während des NÖN-Termins klingelt das Telefon der Disponenten nahezu durchgehend. Dass vor allem der Taxiverkehr im Stadtgebiet nicht bedient werden kann, spüren natürlich die Kunden.

Fahrgäste müssen mitunter lange warten

„Wir müssen sogar Aufträge abweisen, weil wir zu wenig Fahrer haben“, berichtet Weiss. Oder die Fahrgäste müssen lange warten – so wie die Rannersdorferin Karin Illetschko. Sie berichtete der NÖN, dass es in der Vorwoche spätabends eine Stunde gedauert hätte, bis ihr Taxi da gewesen war. Sie habe zwar im Warmen gestanden und der Fahrer sei sehr nett gewesen, das Taxiangebot in Schwechat aus ihrer Sicht derzeit aber eine Zumutung.

Dass die Kunden unzufrieden sind, ist für Taxifunk-Chef Helmut Weiss verständlich. Der Mangel an Fahrern hat mehrere Gründe. Da spielt das Corona-Jahr 2020 mit, wo das Gewerbe am Boden lag und sich viele Lenker beruflich umorientierten. Aber auch die Arbeitsbedingungen mit 12-Stunden-Schichten und einem Brutto-Monatslohn von 1.500 Euro.

„Natürlich könnten wir überbezahlen. Wenn aber die Einnahmen fehlen, beißt sich die Katzen in den Schwanz“, sagt Weiss. Eine weitere Hürde ist der nun verpflichtende Taxischein. Das sei schon gut so, meint der Firmenchef, doch viele würden daran scheitern.