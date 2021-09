Gelb und Grün, diese zwei Farben ziehen sich wie ein roter Faden durch das Schulhaus. Angefangen bei den ineinandergreifenden Kreisen an den Glasfenstern der zwei zentralen Garderoben als Symbol für das „Verbindende“ über die Stiegenaufgänge bis zu den Schülersesseln.

Einsatz weniger Farben wegen Reizüberflutung

Weitere bunte Elemente findet man erst in den bereits eingerichtete Klassenzimmern. Unaufgeregt aufregend – so präsentiert sich die neue Volksschule am Frauenfeld bei der exklusiven Führung für die NÖN knapp eineinhalb Wochen vor dem Schulstart. Dass mit Farben gespart wurde, hat einen Grund: „Die Kinder leben in einer Welt der Reizüberflutung. Seit einigen Jahren setzen wir aus diesem Grund bei Kindergärten oder jetzt bei der neuen Volksschule auf nur ein oder zwei Farben“, erklärt Manuela Kröll, Leiterin der Abteilung „Kinderbetreuung“ im Rathaus.

Das spiegelt sich auch bei der Außenfassade wieder, die in dezentem Grau gehalten ist. Doch im Inneren schlummert ein wahres Paradies, zumindest was die pädagogischen Möglichkeiten angeht. „Ich bin super stolz“, fasst es Bürgermeisterin Karin Baier (SPÖ) zusammen. Die Innenarchitektur ist offen und luftig, kleine Innenhöfen inklusive Sitzbänken und einer Begrünung ermöglichen kurzes Luftschnappen.

Spielen, Forschen oder Abschalten

Die Klassen sind in Vierer-Cluster aufgeteilt. Sie teilen sich eine zentrale Multifunktionsfläche, die mit Tisch-Sessel-Kombis, Lesebereichen oder einem Tischfußball-Tisch ausgestattet sind. „Das war auch ein wichtiger Bestandteil der Ausschreibung“, weiß Rathausmitarbeiterin Kröll. Zudem gibt es im Zwei-Klassen-Verbund jeweils einen Gruppenraum, etwa für die schulische Nachmittagsbetreuung. Er ist auch kein Unterrichtsraum, sondern zum Spielen, Forschen oder Abschalten gedacht.

Apropos: Von rund 220 Schülern sind 150 für die Nachmittagsbetreuung in der Schule angemeldet. 24 weitere Kinder besuchen die erste Ganztagsklasse Schwechats in verschränkter Form – sie sind ebenfalls von 8 bis 16 Uhr in der Schule, allerdings wechseln sich in dieser Zeit Unterricht und Freistunden ab.

Ausgelegt ist das rund 13 Millionen Euro teure Gebäude auf 18 Klassen, gestartet wird mit zehn – und damit vier ersten Klassen. Zum Vergleich: Am alten, vorerst ungenutzten, Standort in Rannersdorf gab es in der Vergangenheit nur jeweils zwei Klassen pro Jahrgang.