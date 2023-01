Vom Teilzeit-Taxler zum Firmenchef

„Als ich hier als Taxifahrer angefangen habe, war es privat gerade keine erfreuliche Zeit. Die Firma hat mich damals unterstützt und mir Rückhalt gegeben. Jetzt will ich etwas zurückgeben“, beschreibt Thomas Pleskot die Grundmotivation für seinen neuen Job. Der noch 56-Jährige, er feiert im März Geburtstag, ist seit wenigen Wochen Geschäftsführer beim größten Schwechater Taxiunternehmen „Taxifunk“.

Angefangen hat der gelernte technische Zeichner 2008 als Teilzeit-Taxler, seit 2020 fährt er nicht mehr und ist nur noch organisatorisch tätig. Nach dem Tod von Firmengründer Johann Taschlmar im Jahr 2016 werkte Pleskot als „rechte Hand“ seiner drei Vorgänger. Nun übernahm der Schwechater von Helmut Weiß, der die Firma im September 2021 übernommen hatte. Der Kremser war von Anfang als interimistische Lösung gedacht, da er selbst ein Taxiunternehmen in seiner Heimatstadt führt.

Fuhrpark soll schrittweise modernisiert werden

Weiß‘ Aufgabe war es, das Unternehmen aus Rannersdorf nach turbulenten Jahren wieder in die Spur bringen – Grund dafür waren Rechtsstreitigkeiten um die Eigentümerverhältnisse nach Taschlmars Tod. Das gelang trotz Pandemie ganz gut, nun zog er sich zurück.

„Taxifunk“-Chef Pleskot wird nach Jahren des Stillstandes in Sachen Großinvestitionen wieder Geld in die Hand nehmen können – oder vielmehr müssen. Finanzintensiv wird vor allem die Modernisierung des in die Jahre gekommenen Fuhrparks. Aktuell sind 46 Autos im Einsatz, vier davon kommen am Flughafen zum Einsatz. Die modernsten Fahrzeuge sind die zehn Vollhybrid- Toyota der Marke „Prius plus“.

„Im Herbst werden zwei neue Autos kommen“, berichtet Pleskot. In Summe werde man fünf bis acht Fahrzeug pro Jahr ersetzen müssen, die Entscheidung liege letztlich natürlich bei den Eigentümern.

Doch die Fahrzeuge müssen auch gefahren werden und hier zeigt sich eine weitere Baustelle – der Fahrermangel. „Hätten wir mehr Personal, könnten wir mehr fahren“, weiß der Firmenchef. Derzeit beschäftigt „Taxifunk“ 44 Fahrer sowie weitere acht Personen im Büro. Große Hürden bei der Taxlersuche sind einerseits das niedrige Gehalt (1.705 Euro brutto für 55 Stunden), das mit einem internen Prämiensystem leicht aufgewertet wird, und andererseits die notwendige Fahrlizenz. „Die Hürde ‚Taxischein‘ ist für viele nicht so einfach“, berichtet Pleskot. Nicht zuletzt auch deshalb, da Verstöße im Straßenverkehr zum Ausschluss führen können.

Eine Herausforderung ganz anderer Natur will der Neo-Chef zum Jahresende hin zumindest teilweise lösen, den Aufholbedarf in Sachen „Digitalisierung“. Denn dann wird eine Handyapp verfügbar sein, die „Taxifunk“ flexibler und kundenfreundlicher werden lasen soll. „Wir werden damit auch den Telefondienst entlasten“, unterstreicht Pleskot.

