Ein 66-Jähriger fuhr vergangene Woche mit seinem Pkw durch den Tunnel Rannersdorf in Richtung A4. Baustellenbedingt gilt in diesem S1-Bereich eine 60er-Tempobeschränkung, an die sich der Mann hielt.

Dem Fahrer dahinter dürfte das aber zu langsam gewesen sein, woraufhin er dem 66-Jährigen bis auf wenige Zentimeter auffuhr. Doch da auf der rechten Spur Lkw unterwegs waren, konnte er nicht ausweichen.

Unmittelbar nach dem Tunnel lenkte der aggressive 21-Jährige seinen Wagen auf die Ausfahrtsspur, überholte die Lkw und fuhr danach direkt in die linke Spur. Dort machte er eine Notbremsung und blieb vor dem Auto des 66-Jährigen stehen, der gerade noch stehen bleiben konnte.

Der 21-Jährige stieg aus, schrie „Bist deppat“ und schlug mit einem Vierkantschlüssel auf die Windschutzscheibe des perplexen Seniors. Danach fuhr er einfach weiter.

Der 66-Jährige erstattete daraufhin Anzeige bei der Polizei. Ein Alko-Test des 21-Jährigen verlief zwar negativ, doch die Amtsärztin konnte Drogen im Blut nachweisen. Ihm wurde der Führerschein abgenommen und er wurde wegen der Wild-West-Szene auf der S1 aufgrund mehrerer Verwaltungsübertretungen angezeigt.