Nach elf Jahren als Bürgermeister der Gemeinde Rauchenwarth tritt der ÖVP-Politiker mit 31. Mai zurück. Er verzichtet auch auf sein Mandat im Gemeinderat und lässt den politischen Alltag komplett hinter sich. Er habe ausschließlich schöne Zeiten als Bürgermeister erlebt, sagt Schüller im NÖN-Gespräch.

Natürlich hätten einmal Kleinigkeiten nicht gepasst - aber Höhen und Tiefen habe es nicht gegeben, sondern nur Höhen. Die Entscheidung sei reiflich überlegt und habe auch mit dem gleichzeitigen Rücktritt seines Vizes Martin Buchberger zu tun. Dieser hört aus rein gesundheitlichen Gründen auf. "Als er mich informiert hat, aufzuhören, brachte mich das auch zum Nachdenken", erklärt Schüller.

Schüller schon nicht mehr ÖVP-Parteichef

Gesundheitliche Gründe spielen in seiner Entscheidung zwar keine Rolle, dennoch sieht er die Zeit gekommen, um etwas kürzer zu treten. "Ich werde heuer auch 64 Jahre und wahrscheinlich wäre es nächstes Jahr sowieso geschehen", war ein Rücktritt mit 65 im Grunde fix. Seine Funktion als ÖVP-Parteichef hat Schüller bereits an Gemeinderat Martin Kolber übergeben.

Heute, Mittwoch, am Abend wird die Rauchenwarther Volkspartei entscheiden, wer sich um die Posten des Bürgermeisters bzw. des Vizes bewerben wird. Die Neuwahl dieser beiden Funktionen soll dann Anfang Juni, möglicherweise bereits am 1. Juni, in einer außerordentlichen Gemeinderatssitzung über die Bühne gehen.

Nachdem die ÖVP elf der 15 Sitze innehat, ist so gut wie fix, dass auch das nächste Chef-Duo der Gemeinde aus den Reihen der Volkspartei kommen wird.