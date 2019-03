Seit längerer Zeit fordern Bürger aufgrund der hohen Geschwindigkeiten bei der S-Kurve im Ortskern (vor dem Hotel Bauer) eine Entschärfung dieses Straßenabschnittes. Nun prüft die Straßenabteilung einen Plan der Gemeinde, die sich eine Querungshilfe wünscht.

„Der Durchzugsverkehr wird immer stärker und alle Autos müssen durch die ‚Bauer-Wirt-Kurve‘. Da wird es oft schwierig, halbwegs sicher über die Straße zu kommen, ganz besonders für Kinder und ältere Personen. Deshalb haben wir uns nun für einen Fahrbahnteiler entschieden, der die Pkw-Lenker zum Anhalten zwingen soll“, erläutert VP-Bürgermeister Ernst Schüller.

Weiters soll heuer die Durchfahrtsstraße in der Wasserturmsiedlung (Hintere Ortsstraße) fertiggestellt werden. Neben der fünfeinhalb Meter breiten Fahrbahn sollen Grünstreifen und ein Gehweg errichtet werden. In der Leopold Figl-Gasse werden zudem die Nebenanlagen, also Parkplätze, Hauseinfahrten und Grünflächen, gestaltet. „In beiden Fällen müssen die Pläne im Gemeinderat beschlossen werden“, sagt Schüller.