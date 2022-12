Nahversorger: Gabriele Krammer sagt Adé

Nahversorger sind für Gemeinden ein wichtiges Stück Infrastruktur. Auch für die Rauchenwarther Gemeinde ist der Nahversorger nicht mehr wegzudenken. Gabriele Krammer geht nun aber mit 31. Dezember in Pension. Fast genau zehn Jahre lang hat Krammer ihren „Gabi’s Krammerladen“ an der Rauchenwarther Hauptstraße betrieben.

„Vor meinen zehn Jahren im Krammerladen war ich lange die Marktleitung vom ADEG in Enzersdorf. Jetzt werde ich meine Pension genießen“, erzählt die Wienerherbergerin im Gespräch mit der NÖN. Ihre Ablöse ist aber bereits gesichert. Nachfolgerin wird ihre langjährige Stellvertreterin Sabine Weigl. Der neue Laden soll den Namen „Nahversorger Sabine“ tragen und planmäßig so weitergeführt werden wie bisher – also eigenständig geführt und unabhängig von Großhändlern.

In der letzten Gemeinderatssitzung ist nun die Weitervergabe des Geschäfts an Sabine Weigl fixiert worden. Verschiedene Rahmenbedingungen wie die Öffnungszeiten und Unterstützungen der Gemeinde wurden ebenfalls besprochen. Offiziell eröffnet wird am 14. Jänner. Vorher wird es von 9. bis 13. Jänner zwischen 6.30 und 9.30 eine „Notöffnung“ geben - für jene, die nach den Feiertagen auf den Laden angewiesen sind.

