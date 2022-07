Neuer Glanz für Bründlkirche

Werbung Den Sommer genießen Anzeige Ein Besuch in der Therme Bük lohnt sich

Neben der Katholischen Kirche St. Magdalena, die sich neben dem Gemeindeamt im Ortskern befindet, gibt es in Rauchenwarth noch eine zweite Kirche: Die Bründlkirche direkt an der Landesstraße Richtung Himberg.

Als Wallfahrtskirche hat sie eine hohe Bedeutung für den Ort und ist ein beliebtes Ausflugsziel. Genutzt wird sie zudem für Begräbnisse und Chor-Konzerte. Und: „Das Besondere an der Kirche ist, dass sie einer der wenigen in Österreich ist, die sich tatsächlich in Besitz der Gemeinde befindet“, erklärt Bürgermeister Martin Kolber (ÖVP) nicht ohne Stolz.

Die letzte Sanierung des Gebäudes liegt bereits 30 Jahren zurück. Bereits seit längerem war laut Kolber geplant, die Kirche zu renovieren. „Nun ist es uns ein Anliegen gewesen, auch das Äußere dementsprechend zu erhalten“, erläutert der Ortschef.

Im Budget der Kommune sind dafür rund 280.000 Euro vorgesehen, die in die Neugestaltung investiert werden. Unter anderem wird die gesamte Fassade erneuert und das Dach saniert. „Im Juni wurde mit den Arbeiten begonnen. In Zuge dessen wird ebenso die danebenliegende Bründlkapelle und der Friedhof renoviert“, ergänzt der Bürgermeister.

Bis Anfang Herbst sollen die Arbeiten abgeschlossen sein. Neu eingeweiht und einer breiteren Bevölkerung vorgestellt wird die dann frisch renovierte Kirche beim „Bründlfest“ am 10. und 11. September. Das Festprogramm ist laut Kolber allerdings derzeit noch in der Ausarbeitung, spielen wird jedenfalls der Chor und es wird eine eigene Ausstellung in der Kirche eröffnet.

