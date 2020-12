Bürgerinitiativen, Klimaaktivisten und ein Landwirt luden via Videokonferenz zur Auftaktveranstaltung der Protestaktion "Pflugfeld statt Flugfeld" ein. Vorgestellt wurde das Produkt "3. Piste Mehl". Dabei handelt es sich um ein von Landwirt Josef Kolber in Rauchenwarth produziertes Bio-Mehl, das mittlerweile in mehreren kleinen Geschäften in der Umgebung und in Wien zum Verkauf angeboten wird und nun als Protestsymbol dient. Ziel der Protestbewegung ist es, den Bau der dritten Piste durch den Flughafen zu verhindern.



Die Beteiligten stürzen sich dabei auf ein konkretes Thema: Die Enteignung der Felder der betroffenen Landwirte. Die Befürchtung, dass die Bauern ihr Land verlieren und nicht entsprechend entschädigt werden ist groß. Der Flughafen dementiert ein derartiges Vorhaben.