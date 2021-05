In der Schulgasse soll eine Wohnanlage mit 26 Wohneinheiten entstehen, eine gültige Baugenehmigung liegt bereits seit Längerem vor. Im Vorfeld wurden von der Gemeinde pro Wohneinheit zwei Pkw-Abstellflächen gefordert. Um dies zu erfüllen, suchte der Bauträger um die Genehmigung für eine Tiefgarage an.

Der Gemeinderat hat dies zunächst abgelehnt, um die Anzahl der Wohneinheiten zu regulieren. Der Bauträger beschloss daraufhin, sogenannte Duplex-Garagenstellplätze zu errichten. Dabei werden zwei Pkw auf übereinanderliegenden Ebenen abgestellt. Aufgrund der geltenden Rechtslage musste die Gemeinde dies genehmigen.

Im Herbst wurde als Reaktion darauf die Bauordnung so abgeändert, dass Duplex-Garagen bei künftigen Bauprojekten verhindert werden können. Die Bürgerliste zeigte sich damals misstrauisch und vermutete, dass durch dieses Verbot der Bau einer Tiefgarage ermöglicht wird. Nun fühlt sich Obmann Helmut Syrch bestätigt.

Grünland muss wieder hergestellt werden

Mit der 13. Änderung des Raumordnungsprogramms wurde der Bau einer Tiefgarage nun ermöglicht. In zweiter Ebene, also unter dem Grünland, sollen Parkflächen entstehen. „Das setzt voraus, dass das Grünland darüber wiederhergestellt wird“, betont Ortschef Fritz Blasnek (ÖVP) im NÖN-Gespräch.

Syrchs Ärger ist jedenfalls groß: „Der Bürgermeister hat hier mit falschen Karten gespielt. Jetzt kommt eine Garage.“ Vor der Gemeinderatswahl seien alle Fraktionen gegen die Tiefgarage gewesen, nun hätten sie ihre Meinung geändert, meint er. Blasnek lässt die Vorwürfe nicht gelten und verteidigt die Widmung.

Er befürchtet, dass die Duplex-Garagen kaum verwendet würden und die Parksituation in der Schulgasse zusätzlich verschärft hätten. „Jeder, der sich das durchdenkt, versteht, wieso wir so entschieden haben.“ Das sieht auch Vizebürgermeister Thomas Giselbrecht (SPÖ) so. „Wir müssen vermeiden, dass alle draußen stehen. Da ist es gescheiter, eine Garage zu bauen“, unterstreicht er.

Die Änderung des Raumordnungsprogrammes, die von ÖVP und SPÖ letztlich auch beschlossen wurde, sorgte im Vorfeld auch in einem anderen Punkt für Ärger. Eine vorgesehene private Zufahrtsmöglichkeit zum Firmengelände der Firma Varga in der Laimerstraße sorgte für Proteste der Anrainer. Auch SPÖ und Bürgerliste äußerten Bedenken.

Vor dem Beschluss in der letzten Gemeinderatssitzung wurde dieser Änderungspunkt gemeinsam mit drei weiteren aus dem Entwurf herausgenommen – sehr zu Freude der Bürgerliste. ÖVP-Bürgermeister Blasnek verweist hierbei auf die Einsprüche der Anrainer. Der Besitzer kann die Zufahrt somit nicht umsetzen, er kann allerdings einen neuen Antrag stellen.