Die Kostenexplosion rund um den Bau des Multiversums hielt die Stadtgemeinde Schwechat jahrelang im Würgegriff. Die Ausgaben waren damals von 37 auf 50 Millionen Euro gestiegen. Und mit ihnen die Schulden – 2013 lagen sie bei fast 78 Millionen Euro.

Seither wurde ein harter Sparkurs gefahren. Wie der Rechnungsabschluss – die Finanzbilanz – für das Vorjahr nun zeigt, konnten seit 2013 rund 21 Millionen Euro an Verbindlichkeiten abgebaut werden. Mit Ende 2019 lag der Schuldenstand bei 56,4 Millionen Euro. Die Haftungen reduzierten sich von 26,4 Millionen Euro (2013) auf nunmehr 16,7 Millionen Euro.

Bei SPÖ und Grünen, die zwischen 2015 und 2020 in einer Koalition agierten, ist die Zufriedenheit groß. „Wir haben in den letzten fünf Jahren konsequent den Weg des Schulden- und Haftungsabbaus beschritten. Die Entwicklung ist erfreulich und richtig“, betont Bürgermeisterin Karin Baier (SPÖ). Grün-Stadtrat Simon Jahn sieht Schwechat auf einem „finanziell guten Weg“. Er erwähnt zudem, dass man dort optimiert habe, wo es ging und dennoch in „Lebensqualität, Infrastruktur und Sanierungen“ investiert habe.

Für die SP-Stadtchefin, die nach dem Wahlsieg im Jänner mit absoluter Mehrheit regieren kann, sei ein weiterer Schuldenabbau nötig. Allerdings kam nun die Coronapandemie dazwischen.

Opposition sieht die Stadt nicht zukunftsfit

Bei den Oppositionsparteien ÖVP, FPÖ und NEOS sieht man die Lage naturgemäß anders. ÖVP-Stadtrat Anton Imre fehlen nach wie vor Konsolidierungsmaßnahmen auf der Ausgabenseite. Die gute Bilanz sei ausschließlich auf die „konjunkturbedingt hohen Kommunalsteuereinnahmen“ zurückzuführen.

Ähnlich sieht das auch FPÖ-Stadtrat Wolfgang Zistler. Er verweist einmal mehr auf die Bedeutung des Flughafens für Schwechat. „Ohne diesen Einnahmenbringer wäre die Stadt bald ein Sanierungsfall“, ist Zistler überzeugt. Der FPÖ wünscht sich zudem noch mehr Engagement bei der Sanierung von Gemeindebauten.

Investitionen in die Wärmedämmung bei Wohnhäusern oder in die Sonnenenergie vermisst man bei den NEOS. „Die Pflicht wird gemacht. Das, was darüber hinaus geht, eher nicht“, moniert Gemeinderat Christoph Mautner Markhof.