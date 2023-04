Fischamender Finanzergebnis fällt doch positiv aus

Das Konsolidierungskonzept des Landes scheint zu greifen. So lag das Nettofinanzierungssaldo am Ende mit rund 420.000 Euro im Plus, ursprünglich hatte die Stadtgemeinde mit einem Minus von 1,8 Milliojnen Euro kalkuliert. Im Rahmen der vergangenen Gemeinderatssitzung wurde nun über den Rechnungsabschluss abgestimmt. Dieser wurde von allen Fraktionen, außer der SPÖ, angenommen. Die positive Entwicklung habe laut Bürgermeister Thomas Ram (RAM) viele Gründe.

Zum Beispiel die Entwicklung der Erträge aus Kommunalsteuer, welche durch die vermehrte Ansiedelung von Betrieben und dem damit einhergehenden Zuwachs an Arbeitskräften bedingt sei. Weiters würden sich Einsparungsmaßnahmen bemerkbar machen. „Wir verfolgen seit der Corona-Pandemie eine vorsichtige Finanzpolitik. Wie der Rechnungsabschluss nächstes Jahr aussehen wird, kann man aufgrund der instabilen wirtschaftlichen Lage noch nicht sagen. Die Entwicklung dürfte weiter positiv sein“, erklärt der Stadtchef.

Liste Schuh erkennt positive Entwicklung

„Wir stimmen dem Rechnungsabschluss zu, da er Einsparungen aufweist. Auch das verfügbare Haushaltspotential ist erstmalig positiv, obwohl dies durch Einmaleffekte bedingt ist“, erklärt Gemeinderätin Renate Strauss (Liste Schuh) und führt fort: „Natürlich hätten wir den Rechnungsabschluss ablehnen können, da Projekte wie z.B. die Investitionen in die Erweiterung des Gemeindeamtes ins nächste Jahr verschoben wurden oder die Sporthalle wieder stark im Minus ist. So einfach haben wir uns das aber nicht gemacht“.

Ein Grund für das bessere Abschneiden seien laut Strauss die höheren Bedarfszuwendungen des Landes. Die Liste Schuh vermutet, dass diese aufgrund der Landtagswahl erfolgt sind und befürchtet, dass der nächste Rechnungsabschluss nicht mehr so gut aussehen wird, was auch schon im Voranschlag 2023 und der mittelfristigen Finanzplanung ersichtlich sei.

SPÖ übt erneut harte Kritik

Gemeinderat Zoran Stojanovic (SPÖ) zeigt sich weniger positiv gestimmt und kritisiert die Finanzlage der Gemeinde, wobei er auch die Verschiebung von Investitionen in das Haushaltsjahr 23 anspricht: „Das Nettoergebnis ist trotz Verschiebungen im negativen Bereich. Der Schuldenstand (13,25 Millionen Euro) hat sich seit 2018 nur um etwa 100.000 Euro reduziert. Die Repräsentationskosten des Bürgermeisters erstrecken sich auf über 50.000 Euro, eine Ausgabe des Stadtboten (viermal jährlich) kostet der Gemeinde etwa 17.000 Euro. Für die Ortsbildpflege standen lediglich 1.370 Euro zur Verfügung“. Aufgrund der finanziellen Schieflage erkannte der rote Fraktionssprecher ein Geschäfts- und Wirtshaus-Sterben in der Fischastadt, wofür er die seit 2010 regierenden Stadtführung verantwortlich machte.

Bürgermeister Thomas Ram (RAM) zeigt sich einerseits über das positive Feedback der Liste Schuh erfreut: „Man kann erkennen, dass die Liste Schuh sich über die Gemeindepolitik ernsthafte Gedanken macht und sich um Fischamend in konstruktiver Art bemüht“, andererseits entgegnet er der Stellungnahme des Sozialdemokraten mit Vorwürfen: „Die Stellungnahme von Gemeinderat Stojanovic kommt wahrscheinlich aus der Landespartei. Auf das Hineinregieren seitens einer zerstrittenen Fraktion kann Fischamend durchaus verzichten. Es würde mich freuen, wenn hierbei im Sinne der Gemeindepolitik und nicht aufgrund von parteipolitischen Belangen gehandelt werden könnte“. Stojanovic weist die Unterstellungen des Stadtchefs von sich. Der Bürgermeister beteuert: „Welche Projekte wir aufgeschoben hätten, weiß ich nicht. Mir fällt bis auf das wegen Lieferschwierigkeiten verschobene Feuerwehrauto nichts ein“.

Der Rechnungsabschluss 22 kurz erklärt

Das Nettoergebnis der Ergebnisrechnung beschreibt einfach formuliert die Summe der Gewinn- und Verlustrechnung. Hierbei wird zum Beispiel das Anlagevermögen, wie Grund- oder Immobilienbesitz berücksichtigt. Im Vorjahr prognostizierte man ein Defizit von etwa 1,8 Millionen Euro, im Rechnungsabschluss fällt es mit -180.000 Euro deutlich geringer aus. Diese Summe dient dem Erhalt kommunaler Leistungen, wie beispielsweise Kanalerneuerungen. Aus dem Ergebnis ist abzuleiten, dass sich das stadteigene Inventar durch eigene Einnahmen nicht selbst finanzieren kann.

Der Nettofinanzierungssaldo beschreibt die Summe, die zur Rückzahlung von Schulden verwendet werden kann. Diese wurde im Voranschlag 2022 auf ca. 1,8 Millionen Euro im Minusbereich geschätzt, liegt nun aber mit etwa 420.000 Euro im Plus. Wäre die Summe negativ, müssten neue Schulden aufgenommen, bzw. auf die liquiden Mittel der Stadt zurückgegriffen werden. Dazu zählen die frei verfügbaren Geldmittel, welche derzeit bei etwa 250.000 Euro liegen. Ein maßgebender Faktor zur Kreditwürdigkeit der Stadtgemeinde ist das Haushaltspotential, welches sich mit 200.000 Euro im Vergleich zum Jahr 21 verbessert hat. Damals war es negativ.

Der Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung ist die wichtigste Zahl im Finanzierungshaushalt und sollte bestenfalls im positiven Bereich liegen. Ein Minus von gerundet 1,8 Millionen Euro wurde erwartet, nun liegt die Summe mit ca. 400.000 Euro im Plus.

