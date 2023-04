Flughafen lässt Schwechats Finanzen fliegen

Selbst die sonst so kritikfreudige Opposition gab sich erstaunlich zahm. Zu positiv war das vergangenen Jahr in finanzieller Hinsicht verlaufen, wie der Rechnungsabschluss 2022 zeigt. Standen doch in der Ergebnisrechnung den Stadtausgaben von rund 80,1 Millionen beachtliche Einnahmen von fast 110 Millionen Euro gegenüber. Allerdings spielten hier auch rein buchhalterische Effekt in Form von finanziellen Buchungsrücklagen für das Personal, etwa Pensionsrückstellung, hinein. Sie machen etwa zehn Millionen Euro aus.

Am Ende steht dennoch ein Jahresüberschuss von 19 Millionen Euro zu Buche. Die Schulden sanken weiter von 50,1 Millionen Euro auf 46,5 Millionen Euro mit Ende des Vorjahres. Die frei verwendbaren Rücklagen stiegen auf 17 Millionen Euro an - ursprünglich war mit lediglich acht Millionen Euro budgetiert worden. Damit können nun Projekte, die ursprünglich per Kredit hätten finanziert werden sollen, aus Eigenmittel gedeckt werden.

Steuer-Nachzahlungen wirkten sich positiv aus

Getragen wurde die enorm positive Entwicklung im Vorjahr wenig überraschend durch den Flughafen und die am Standort angesiedelten Firmen. Denn mit der Rückkehr zum Normalbetrieb im Laufe des zweiten Quartals 2022 stiegen auch die Schwechater Einnahmen aus der Kommunalsteuer steil nach oben. Rund 38,5 Millionen Euro spülten die Unternehmen in die Stadtkasse, so viel wie noch nie. Zum Vergleich: 2019 waren es 37,4 Millionen Euro gewesen. Allerdings darf man auch nicht außer Acht lassen, dass Schwechat während der Pandemie gut 23 Millionen Euro an Kommunalsteuer nicht bekommen hat.

Ein positiver Effekt aus den Corona-Jahren ergab sich im Hinblick auf die Kommunalsteuer hingegen im Vorjahr. So zahlten Firmen an die zwei Millionen Euro nach, die Hälfte davon leistete allein Austrian Airlines (AUA). Diese Summe resultiert aus der Genehmigung der Stadt, dass die betreffenden Firmen ihre Kommunalsteuerzahlungen stunden konnten. Bis Mitte 2022 wurde diese Nachzahlungen nun geleistet. Letztlich sorgte aber nicht nur die firmenbezogene Steuer, die drei Prozent jedes Bruttolohns eines Mitarbeiters ausmacht, für das Einnahmen hoch, sondern auch mehrere kleinere Effekte.

Klare Mehrheit für Beschluss im Gemeinderat

Die Ertragsanteile lagen mit 28,6 Millionen Euro so hoch wie nie. Das lag allen voran am Überschreiten der 20.000-Einwohnergrenze, die einen höheren Berechnungsschlüssel zur Folge hat. Sprich: Schwechat bekommt mehr Geld pro Einwohner. 2019 waren mehr als zehn Millionen Euro weniger in Form der Ausgleichszahlungen von Bund beziehungsweise Land geflossen. Gestiegen sind auch die Mieteinnahmen aus den Gemeindebauten, die Gebühren hingegen nicht. Zudem halfen Einsparungen auf Ausgabenseite, wenngleich etwa die Personalkosten angestiegen sind. Die Summe daraus ergibt dann das doch beachtliche Plus von 19 Millionen Euro.

Politisch gab es im Gemeinderat bei der Abstimmung über den Rechnungsabschluss eine klare zustimmende Mehrheit. So trugen neben der SPÖ, die die absolute Mandatsmehrheit hat, auch FPÖ und Gemeinderätin Alice Bognar der Liste „Gemeinsam für Schwechat“ (GfS) den Beschluss mit. Die Grünen enthielten sich, waren sie doch auch gegen das Budget. ÖVP und NEOS-Mandatar Paul Haschka waren dagegen. Allerdings mit sehr unterschiedlichen Begründungen.

ÖVP fordert mehr Wirtschaftsförderung

Letzterer wollte, ob des Millionen-Überschusses, endlich seine Forderung nach Vergünstigungen für einkommensschwache Familien beim Mittagessen in den Kindergärten und im Hort umgesetzt sehen. Das diesbezüglich bisher in dieser Richtung nichts passiert sei, sieht Haschka als „Versäumnis“ der SPÖ an. Denn Anträge dazu habe er schon etliche eingebracht. Der NEOS-Gemeinderat verspricht „dran zu bleiben“.

Die Volkspartei wies wiederum auf die entscheidende Rolle der Betriebe zum positiven Jahresergebnis hin. „Dass dennoch nur 80.000 Euro für die Wirtschaftsförderung bereit gestellt werden, ist beschämend“, ärgerte sich Fraktionssprecher Mario Freiberger. Die ÖVP forderte die Aufstockung auf zumindest 400.000 Euro. Das entspreche laut Freiberger in etwa den Einnahmen aus Nächtigungstaxe und Interessentenbeiträge im touristischen Bereich.

SPÖ enttäuscht über Ablehnung

Skeptisch sieht man auch die Einnahmenseite bei der „Grünen Zone“, wo immerhin 1,7 Millionen Euro in die Stadtkasse geflossen sind. Der Überschuss belief sich auf etwa 400.000 Euro. Nun müsse im Rahmen des angekündigten Verkehrsgipfel überlegt werden, wie dieses Geld eingesetzt werden kann. Das sah man auch bei der regierenden SPÖ so, betont aber in Person von Vizebürgermeister Christian Habisohn: „Diesen überparteilichen Verkehrsgipfel müssen wir noch abwarten.“ Stattfinden wird dieser Termin am 20. April. Die Mehreinnahmen würden aber nichts ins Leere gehen, verspricht man seitens der Sozialdemokratie.

Über das Abstimmungsverhalten von ÖVP, NEOS und auch den Grünen enttäuscht, zeigte sich jedenfalls die rote Klubchefin Susanne Fälbl-Holzapfel. So haben man einige wichtige Investitionen getätigt, daher „hätte ich auf mehr Zustimmung gehofft“, betonte sie. Aber das müsse man eben akzeptieren, ergänzte Fälbl-Holzapfel.

