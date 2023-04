Grundstücksverkäufe lassen Himbergs Gemeindekasse klingeln

In der vergangenen Sitzung des Himberger Gemeinderates wurde der Rechnungsabschluss des Haushaltsjahres 2022 präsentiert und zur Abstimmung gebracht. Dieser wurde einstimmig und kritiklos von allen Parteien angenommen. Wie Bürgermeister Ernst Wendl (SPÖ) meint, sei er mit dem Ergebnis „sehr zufrieden“. Den Erträgen von 20,6 Millionen Euro stehen Aufwendungen in der Höhe von 18,4 Millionen Euro gegenüber. Das ergibt ein Nettoergebnis, vor Rücklagen, Zuweisungen und Entnahmen, von 2,2 Millionen Euro.

„Dieses sehr gute Ergebnis ist auf die Grundankäufe und Verkäufe im Gewerbepark Himberg-Nord zurückzuführen. Die Gemeinde hat Grundstücke preiswert gekauft, welche nur durch neue Parzellenaufteilungen bebaubar waren. Solche wurden durchgeführt und die Grundstücke mit Gewinn wieder verkauft“, erklärt Wendl. Insgesamt konnten dadurch 2,7 Millionen Euro lukriert werden. Dem gegenüber standen natürlich Pflichtausgaben für die Aufschließung der Grundstücke durch den Straßenbau in Höhe von 730.000 Euro, 123.000 Euro für die öffentliche Beleuchtung und 670.000 Euro für den Kanal, die jedoch auf die Jahre 2021 und 2022 aufgeteilt wurden.

Wichtige Investitionen im Jahr 2022

Die liquiden Mittel, also Bargeld und Rücklagen der Gemeinde, haben sich im Laufe des Vorjahres um rund 3,5 Millionen Euro auf 5,8 Millionen Euro erhöht. Der Schuldenstand betrug per 31. Dezember 2022 etwa 7,4 Millionen Euro. Zu den laut Bürgermeister Wendl wichtigsten Investitionen im vergangenen Jahr zählen etwa die Sanierung des Turnsaals der Volksschule um 725.000 Euro und die Erweiterung des Velmer Kindergartens um rund 430.000 Euro. 390.000 Euro kostete die Gemeinde der Straßenbau, weitere 360.000 wurden für den Kanalneubau in der Gewerbestraße aufgewendet.

Und auch für 2023 stehen einige Aufwendungen an. „Der finanzielle Überschuss soll in nächster Zeit in energiesparende Maßnahmen wie Umstieg von Gas auf Fernwärme sowie in die thermische Sanierungen der

alten energiefressenden Häuser (Gemeindeamt, alter Teil der Volksschule, Anm.) und in erneuerbare Energie, also beispielsweise den Ausbau von Photovoltaikanlagen investiert werden“, sagt Wendl. Er bedanke sich zudem bei der gesamten Gemeindeführung für das positive wirtschaftliche Handeln „in diesen herausfordernden Zeiten“.

