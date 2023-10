ReOil: OMV will von Schwechat aus in die weite (Markt-)Welt

Die Geschichte der „ReOil-Technologie“ begann um das Jahr 2010 in Schwechat. Sieben Jahre wurde im Forschungslabor des Öl-, Gas- und Chemiekonzern OMV an der Recyclingmethode getüftelt. Dabei wird Alt-Plastik in Form von Flaschen oder anderen Gebinden in seinen Grundstoff Öl zurückverwandelt, um danach mit dem sogenannten Pyrolyseöl erneut Kunststoffprodukte herstellen zu können. Das Verfahren ist weltweit patentiert, 2018 ging die erste Pilotanlage in der Schwechater Raffinerie in Betrieb. Seither wurde 22.000 Stunden lang Alt-Plastik verarbeitet.

Mittlerweile baut man an einer größeren ReOil-Anlage mit einer Kapazität von 16.000 Tonnen pro Jahr. Diese wird dann auch vollständig in den petrochemischen Teil der Raffinerie eingebettet sein. Doch damit soll die Fahnenstange noch nicht erreicht werden. Wie die OMV heute Dienstag (3. Oktober) bekannt gab, werde der nächste Schritt die „Entwicklung einer ReOil-Anlage im industriellen Maßstab“ mit einer geplanten Kapazität von 200.000 Tonnen pro Jahr sein.

Die ReOil-Technologie im Überblick: Aus bestehendem Alt-Plastik wird per chemischem Recyling sogenannte Pyrolyseöl gewonnen, das die gleichen Eigenschaft wie Erdöl hat. Daraus wird dann wieder über petrochemische Prozesse Kunststoff erzeugt. Foto: OMV

Doch die Weiterentwicklung im Unternehmen ist nur ein Teil der Konzernstrategie in Bezug auf die innovative Recyclingmethode. Parallel dazu wird an einer Lizenzierung gearbeitet, um die ReOil-Technologie auf dem Weltmarkt etablieren zu können. Konkret sollen Kundenfirmen per Lizenz und eine dementsprechend Gebühr eigene Anlagen errichten können. Als Partner hat sich der heimische Öl-, Gas- und Chemiekonzern das schottische Beratungs- und Ingenieurleistungsunternehmen „Wood“ ins Boot geholt.

„Wir freuen uns sehr über die langfristige Zusammenarbeit mit Wood, um ein Lizenzangebot bereitzustellen, das es Lizenznehmern weltweit ermöglicht, zukünftige Lösungen der Kreislaufwirtschaft zu nutzen“, hält Daniela Vlad, zuständiges OMV-Vorstandsmitglied für den Chemiesektor, fest. Der entsprechende Kooperationsvertrag wurde im Rahmen der weltweit größten Konferenz der Energiewirtschaft ADIPEC in Abu Dhabi in den Vereinigte Arabischen Emiraten (VAE) statt.

Teil des Deals ist auch eine Kombination des chemischen ReOil-Recyclings mit der von Wood entwickelten Prozessofentechnologie. Die Partnerkonzerne haben zudem ein gemeinsames „Technologie- und Engineering-Delivery-Team“ geschaffen, das Lizenznehmer während der gesamten Umsetzung der Technologie an ihren Standorten unterstützen wird.