„Live dabei zu sein, ist einfach etwas anderes“, sagt Robert Ruzak. Und er muss es wissen, reist Ruzak doch regelmäßig in die großen europäischen Stadien – zumindest vor Corona. Dass der Himberger Amtsleiter ein eingefleischter Fußball-Fan ist, überrascht nicht, so ist Ruzak in ehrenamtlicher Funktion als Vize-Präsident des NÖ Fußballverbandes tätig.

Seiner Leidenschaft für das runde Leder wird er auch bei der Europameisterschaft frönen. Ursprünglich hatte Ruzak vier Städte-Trips nach Bilbao, Dublin, München und Budapest geplant. Übrig geblieben ist vorerst nur eine Achtelfinal-Partie in der ungarischen Hauptstadt. Bilbao und Dublin wurden wegen Corona aus dem Spielplan gestrichen. Und für das Viertelfinale in München steht Ruzak auf der Warteliste: Die Tickets werden wegen der Zuschauerbeschränkungen erst verlost.

500 bis 600 Euro investiert der Himberger für einen Matchbesuch mit Begleitung in München oder Budapest. Bei Flugreisen wären es noch einmal 100 bis 200 Euro mehr. Davon würde eine Match-Karte im mittleren Rang rund 75 bis 125 Euro ausmachen. So oft gebe es nicht die Möglichkeit, die besten Nationalteams an der Arbeit zu sehen, hält Ruzak fest. Er reist schon einen Tag vor dem Match an und nützt diesen für einen Besichtigungsbummel. „Das ist mir auch schon mal einen Urlaubstag wert“, sagt er.

Normalerweise zumindest bei den Österreich-Partien live dabei ist der Schwechater Bernhard Wastyn. Der Präsident des Nationalmannschaft-Fanclubs „Hurricanes“ und seine Kollegen lassen sich aber derzeit in Stadien nicht sehen. Mit Abstand, Maske & Co. wäre eine Unterstützung der heimischen Elf einfach nicht möglich – oder zumindest nicht so, wie es sich die Fans vorstellen.

„Wir hatten Karten, doch die UEFA wollte eine Entscheidung, ob wir hingehen oder nicht. Viele Mitglieder, inklusive mir, haben die Karten dann zurückgegeben“, erinnert sich Wastyn an den Jänner zurück. Die Ungewissheit, wie ein Stadionbesuch abzulaufen hat, war damals zu groß. Nun werden sich die „Hurricanes“ privat, den Maßnahmen entsprechend, treffen und die Team-Auftritte vor dem Fernseher mitverfolgen.