21 Einbrüche an zwölf Tatorten

Einen gewissen „Fleiß“ muss man einem 20-jährigen moldawischen Staatsbürger bei 21 angeklagten Einbruchsdiebstählen an zwölf Tatorten, in sieben niederösterreichischen Bezirken schon attestieren.

Zumal die Taten alle innerhalb eines Zeitraums von 71 Tagen, vom 4. März bis zum 13. Mai dieses Jahres verübt wurden. Zunächst – die ersten zehn – nur mit einem Komplizen, wie der junge Mann vor dem dem Schöffensenat vorsitzenden Richter Rainer Klebermaß zugab, spätere Einbrüche wurden dann zu dritt begangen. Der „Fleiß“ des Trios, wobei nach den zwei Komplizen noch gefahndet wird, schlägt sich im Strafrecht als Anklage wegen Gewerbsmäßigkeit nieder. Die Routine, die bei den vielen Einbrüchen entsteht, hat für die Täter auch ermittlungstechnisch Nachteile, wie die Staatsanwaltschaft, vertreten durch Gudrun Bischof, ausführte: eine wiederkehrende, markante Vorgehensweise.

Der Moldawier war in seinen Einlassungen vor den Schöffen widersprüchlich. Einerseits zeigte er sich geständig, andererseits gab er nur zehn der ihm angelasteten Einbrüche in Bürogebäude und Geschäften zu.

DNA-Spuren belasteten den 20-Jährigen schwer

Dass die Spurenlage – „Da ist viel Polizeiarbeit reingeflossen“, so Klebermaß – eine wesentlich belastendere war, indem an zwei Tatorten DNA-Spuren des 20-Jährigen und an elf seine Schuhabdrücke sichergestellt werden konnten, änderte nichts an zehn gestandenen Einbrüchen. Er und seine Komplizen hätten schon mal Schuhe getauscht, so die für Schmunzeln sorgende Erklärung des jungen Mannes, die der Richter voller Überzeugung mit „Das glaub ich jetzt nicht“ quittierte. Eben diese Schuhe trug der 20-Jährige am 1. Juli bei seiner Verhaftung. Auf die Frage von Klebermaß, warum er überhaupt nach Österreich gekommen sei, sagte er, dass man ihm Arbeit am Bau versprochen habe. Das habe aber nicht geklappt: „Wir sind nicht mehr zum Arbeiten gekommen.“ Die kriminelle Alternative zur Arbeit am Bau brachten ihm schließlich rechtskräftige 15 Monate unbedingter Haft ein. „Bei Kriminaltourismus kommt nur eine unbedingte Strafe in Frage“, so Klebermaß, der dieses Urteil als Signal verstanden wissen wollte.

In allen Fällen – bis auf die Vorwürfe in Lanzendorf und Langenzersdorf, von denen er freigesprochen wurde – gab es „ein Geständnis und/oder DNA-Spuren und/oder Schuhabdrücke und/oder die Einbrüche geschahen in räumlicher und zeitlicher Nähe.“ Anspielend auf eine mögliche baldige bedingte Enthaftung aufgrund der bereits seit Juli verbüßten Untersuchungshaft ließ Klebermaß auch in seinem Schlusswort keinerlei Sympathien erkennen: „Sie sind ja wahrscheinlich nicht mehr allzu lang unser Gast.“