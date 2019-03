Seit Anfang des Monats sprudelt weicheres Wasser aus den Zapfhähnen von zwölf Gemeinden im Bezirk. Denn mit Anfang des Jahres nahm die EVN ihre neu errichtete Naturfilteranlage in Wienerherberg in Betrieb. In dieser werden pro Jahr bis zu 6 Millionen Kubikmeter Trinkwasser von ca. 19° dH (deutsche Härte) auf 10 bis 12° getrimmt. Damit wird vor allem der Kalkgehalt im Wasser deutlich reduziert.

Die stufenweise Inbetriebnahme der neuen Naturfilteranlage hat nach einem Probelauf Ende Februar begonnen. In einer ersten Stufe wird die Wasserhärte auf ca. 14° dH reduziert, erklärt EVN-Sprecher Michael Kovarik.

„Es kann jedoch jederzeit zu Schwankungen kommen und vorübergehend auch die Ausgangshärte auftreten. Stabile Verhältnisse gibt es ab Ende Mai“, so Kovarik.

"Laufende Kosten entfallen"

Spätestens dann sollten Enthärtungsanlage (Ionentauscher) außer Betrieb genommen werden. Nur so sei sichergestellt, dass die Wasserhärte nicht unter 8,4 °dH sinkt und dadurch Korrosion Schäden an Hausinstallationen verursachen kann.

„Wird die Anlage komplett außer Betrieb genommen, muss diese unbedingt vollständig vom Netz getrennt werden, da es ansonsten zu einer Verkeimung des Wassers in der Hausinstallation kommen kann“, warnt Kovarik.

Angenehmer Nebeneffekt: Es entfallen damit auch die laufenden Kosten für Wartung und Salz für die Entkalkungsanlagen.

Auch beim Betrieb von Waschmaschinen und Geschirrspülern reiche in Zukunft eine geringere Dosierung des Waschmittels. Auf Kalkschutzmittel könne zur Gänze verzichtet werden, versichert die EVN auf ihrer Website im Internet.

Für die neue Naturfilteranlage, über die insgesamt 18 Gemeinden mit Trinkwasser versorgt werden, investierte die EVN rund acht Millionen Euro.

Pech hat die Katastralgemeinde von Enzersdorf, Margarethen am Moos: Sie wird über ein EVN-Netz aus der Mitterndorfer Senke mit Wasser versorgt. Und dieses soll laut Kovarik „erst in einigen Jahren“ über die Naturfilteranlage enthärtet werden.