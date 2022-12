Abfallverband setzt auf Recycling-Kübel

„Je mehr recycelt wird, desto weniger Rohstoffe braucht man", fasst Peter Kramps zusammen. Der Geschäftsführer der Firma „Sulo" war extra aus Deutschland nach Schwadorf gereist, um die jüngste Innovation des Unternehmens zu präsentieren: Die „Citybac"-Mülltonne, die im konzerneigenen Werk in Herford (Nordrhein-Westfalen) gänzlich aus recycelten HDPE-Kunststoffen produziert wird. Aus alten Mistkübeln oder Waschmittelflaschen entstehen die neuen Tonnen.

Abnehmer der schwarzen Restmüll-Kübel ist der Abfallwirtschaftsverband Schwechat (AWS), zu dem auch die Stadt Gerasdorf gehört, der 1.000 Behälter in der Größe von 240 Liter geordert hat. Ein erster Teil der Lieferung wurde nun übergeben und im Rahmen eines Pressegesprächs heute Dienstag präsentiert. Der AWS ist damit der erste Abfallverband Niederösterreichs, der auf die Recycling-Mülltonnen von „Sulo“ umstellt.

Umstellung erfolgt sukzessive

Laut „Sulo“-Chef Kramps sei dies ein „wichtiger Schritt in Richtung Nachhaltigkeit", denn die Mistkübel hätten durch die Wiederverwertung von Plastikabfall einen bis zu 82 Prozent geringeren CO₂-Fußabdruck als deren Vorgängermodelle. Ein weiterer Vorteil sei, dass die Tonnen etwa zwei bis drei Kilogramm leichter sind. Das kommt, so Kramps, den Bürgernm aber vor allem den Mitarbeitern der Müllabfuhr zugute.

Innovationen wie jene der „Sulo“-Mistkübeln wollte der AWS im Sinne einer umfassenden Kreislaufwirtschaft aktiv fördern, wie Geschäftsführer Jürgen Maschl bei der Präsentation in einer Fahrzeughalle des Abfallverbandes betont. Die Umstellung bei den Endverbrauchern im Verbandsgebiet wird sukzessive passieren. „Wir haben den Vorteil, dass wir viel Lagerfläche besitzen. Die Mülltonnen werden nur dann getauscht, wenn die bestehende kaputt ist", erklärt AWS-Obmann Roman Stachelberger.

Nachdem Mistkübel in Summe rund zehn Jahre halten, wird auch die Umstellung auf die Recycling-Tonnen ebenso lange dauern. Vorerst werden in erster Linie die Restmüll-Kübel ersetzt. Aktuell hat der Abfallverband in etwa 63.300 Mistkübel bei den 35.000 Haushalten sowie etlichen Gewerbebetrieben im Einsatz. Rund 35.000 der Kübel wurden bei „Sulo“ gekauft.

Keine Nachrichten aus Schwechat mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.