Die Coronakrise und der damit verbundene Lockdown haben Österreichs Wirtschaft schwer getroffen. Das macht sich nicht zuletzt auch bei den aktuellen Arbeitsmarkt-Zahlen für NÖ bemerkbar: Demnach stieg die Anzahl jener Menschen im Industrieviertel, die auf Jobsuche waren, im ersten Halbjahr im Vergleich zu 2019 um mehr als 28 Prozent an. Waren im ersten Halbjahr 2019 etwa 21.660 Menschen auf Jobsuche, liegt die Zahl nach Ende der ersten Jahreshälfte 2020 bei rund 27.750.

Auch in der Region Schwechat waren im Durchschnitt in den ersten sechs Monaten 2.718 Personen auf Jobsuche. Das sind um fast 700 Betroffene mehr als im Vorjahr. Die Arbeitslosenquote kletterte dadurch von 7,4 auf 9,5 Prozent. Damit rangiert die Region Schwechat im Industrieviertel nach dem Bezirk Mödling und dem – beim AMS getrennten – Teilbezirk Bruck auf Platz drei. Doch trotz dieser Entwicklung blieb die Zahl der Beschäftigten mit 25.891 geringfügig höher als in den ersten sechs Monaten 2019. Damals hatten 25.767 Personen in der Region Schwechat einen Job.

Viele Firmen suchen derzeit Arbeitnehmer für eine bestimmte Zeitspanne oder ein bestimmtes Projekt.“ Eva Wienerroither, Leiterin des AMS Schwechat

Hart getroffen hat die Coronapandemie vor allem den Flughafen und die an den Leitbetrieb geketteten Unternehmen. „Hier sind alle in Warteposition. Sonst kommen viele Jobs aus diesem Bereich“, weiß AMS-Leiterin Eva Wienerroither zu berichten. Andererseits verzeichnet das Arbeitsmarktservice einen verstärkten Boom bei Personalleihfirmen. „Viele Firmen suchen derzeit Arbeitnehmer für eine bestimmte Zeitspanne oder ein bestimmtes Projekt bzw. einen Auftrag“, erläutert Wienerroither.

Quelle: AMS; NÖN-Grafik: Gastegger Illustration: Golden Sikorka /Shutterstock.com

Wenn im Herbst die Kurzarbeit in den Betrieben zu Ende ist, fürchtet die AMS-Chefin eine neue Welle der Arbeitslosigkeit. Daher will die Schwechater Geschäftsstelle ihren Fokus auf Qualifizierungs- und Schulungsmaßnahmen legen. „Wir lassen niemanden zurück und setzen uns jeden Tag für unsere Kunden ein“, betont Wienerroither.

Zu den doppelten Verlierern der Coronakrise gehört der Wirt des „Neuen Volkshauses“ in Himberg, Horst Cerwenka. Er musste nicht nur einige Wochen sein Lokal zusperren, sondern auch mehr als ein Dutzend Kabarett-Veranstaltungen absagen. Rund 3.000 Besucher fehlen dadurch. Neun Mitarbeiter mussten gekündigt werden. Fünf von ihnen sind mittlerweile wieder angestellt. Aus dem Härtefall-Fonds bekam Cerwenka immerhin so viel, dass „die Fixkosten abgedeckt werden konnten“. Die beträchtlichen Umsatzeinbußen können damit aber auch nicht ansatzweise wettgemacht werden.