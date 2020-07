„Ab September werden wir einen zusätzlichen Koch und eine Arbeitskraft im Service brauchen“, berichten Eva Wimmer und Thomas Aschenbrenner. Zumindest geht das Chef-Duo des Schwechater Restaurants „Felmayer“ davon aus. Denn die Coronapandemie hängt wie ein Damoklesschwert über der heimischen Wirtschaft. Und hier insbesondere über der Gastronomie. „Wir hoffen, dass es wieder bergauf geht“, ist der Blick in die Zukunft noch unsicher.

Die von der Bundesregierung verordnete Schließung während des Lockdowns von Mitte März bis Mitte Mai war für Wimmer und Aschenbrenner ein Schock. „Es war wie ein Faustschlag ins Gesicht. Man hat einem die Grundlage genommen“, erzählt der Wirt. Die ersten 14 Tage sei das Gastro-Paar vollkommen neben sich gestanden. „Wir waren trotzdem jeden Tag da, obwohl geschlossen war“, erinnert sich Aschenbrenner.

Den Felmayer-Chefs war aber von vorherein klar, dass niemand gekündigt werden soll. „Da geht es um die soziale Seite. Jeder unserer Mitarbeiter hat Familie oder einen Ehepartner. Da geht es nicht um 25 Personen, sondern um 50 oder mehr“, unterstreicht Aschenbrenner. Daher haben sie sofort die Corona-Kurzarbeit eingereicht und rückwirkend mit 1. März genehmigt bekommen. Die Kurzarbeit wurde zudem bis September verlängert. Die ersten zwei Monate wurden die Stunden auf null reduziert, mittlerweile arbeitet das Personal zwischen 50 und 70 Prozent. „Je nach Aufwand“, erklärt Eva Wimmer.

Unternehmer-Lob für das AMS Schwechat

Bei der Abwicklung des Kurzarbeitantrags habe die Zusammenarbeit mit dem Schwechater AMS ausgezeichnet funktioniert. „Das war die einzige Stelle, wo es nie Probleme gab“, loben Wimmer und Aschenbrenner. Auch die Förderung wäre pünktlich übermittelt worden.

Bis Ende Juni hat das AMS Schwechat 1.119 Anträge auf Kurzarbeit abgearbeitet. Zum Vergleich: Während der Wirtschaftskrise 2009 und 2010 waren es NÖ-weit 140 Anträge. Aktuell befinden sich noch 16.824 Personen in Kurzarbeit, insgesamt waren es 54.711. An Firmenhilfen wurden bisher 55,7 Millionen Euro ausbezahlt. Der Arbeitsmarkt nimmt langsam wieder Fahrt auf. Die Folgen werden laut AMS-Leiterin Eva Wienerroither noch länger zu spüren sein. Aktuell gibt es 385 freie Stellen und das AMS habe 2.520 Vermittlungsvorschläge an Jobsuchende verschickt. Im April waren es nur 1.324.