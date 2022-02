Junge Meister ihres Fachs zeigten ihr Können

Wer sind die besten jungen Facharbeiter Österreichs? Dieser Frage ging die Wirtschaftskammer mit den „Austrian Skills“ Ende Jänner in Salzburg auf den Grund. Bei den Berufs-Staatsmeisterschaften wurden in 32 Berufen die besten der Besten gesucht.

Hilfswerk NÖ Anzeige Zukunftssichere Jobs in der Pflege und Betreuung

Matthias Haider Foto: privat

Einer von ihnen war der Himberger Matthias Haider, der sich in der Kategorie „Stuckateur/in und Trockenbauer/in“ durchsetzte. „Über den Sieg freue ich mich sehr, nun muss ich mich aber zusammen mit meinen Experten auf die anstehenden Weltmeisterschaften in Shanghai vorbereiten“, zeigt sich der Staatsmeister motiviert. Mit einem Sieg ist Haider berechtigt bei den „World Skills“ von 12. bis 17. Oktober in China teilzunehmen.

ÖVP-Dank für Leistung mit Tankgutscheinen

In Himberg konnte man sich auch gleich über einen zweiten Staatsmeister freuen. Lukas Strauhs holte den Sieg in der Kategorie „Lkw-Technik“. Beiden Gewinnern gratulierte die ÖVP persönlich und überreichte ihnen „als Anerkennung eine kleine Aufmerksamkeit in Form von Tankgutscheinen“, berichtet Gemeinderat Markus Ernst.

Neo-Staatsmeister Strauhs arbeitet bei Scania in Brunn am Gebirge (Bez. Mödling). Er sagt: „Bei meiner letzten Teilnahme habe ich den zweiten Platz belegt. Der Sieg fühlt sich toll an, gerade weil ich es letztes Mal knapp nicht geschafft habe.“ Zu den Berufs-Weltmeisterschaften in China geht es für ihn aber nicht, da „Lkw-Technik“ dort nicht ausgetragen wird. Aber: „Jetzt freue ich mich schon auf die EuroSkills 2023“, denn Strauhs wird von 16. bis 20. August 2023 für Österreich beim Europa-Bewerb in St. Petersburg an den Start gehen.

Neben Strauhs sorgte der Schwechater Matthias Schlögel als Zweitplatzierter für einen Doppelerfolg des Bezirks in der „Lkw-Technik“. Der 20-Jährige absolviert die Lehre „Nutzfahrzeugtechnik mit Systemelektronik“ bei MAN in Leopoldsdorf. In der Berufsschule wurde er gefragt, ob er an den „Austrian Skills“ teilnehmen möchte. Nach dem OK seines Arbeitgebers, der die Kandidaten für die Bewerbsdauer freistellen muss, war es fix. „Ich habe mein Bestes gegeben und alles, was ich gelernt habe. Mit Platz 2 hätte ich nie gerechnet“, erzählt er.

Die Herausforderungen waren groß, galt es doch für beide Lkw-Experten sich an einer ihnen eher unbekannten Marke zu beweisen. Denn sämtliche Aufgaben mussten an einem Volvo-Lkw gelöst werden. Insgesamt gab es fünf Stationen, darunter Elektronik oder Motor, bei denen jeweils vier bis fünf Fehler zu finden und beheben waren. Pro Station hatten die Teilnehmer drei Stunden Zeit.

Keine Nachrichten aus Schwechat mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden