Ein prominent besetztes Zusammentreffen gab es am Montag am Moosbrunner Gemeindeamt. Thema war einmal mehr der Beschluss eines regionalen Verkehrkonzeptes (die NÖN berichtete). Zu Gast war der Leiter der Landesstraßenplanung im Amt der NÖ Landesregierung, Christof Dauda, sowie Gemeindevertreter aus Ebergassing, Gramatneusiedl, Mitterndorf, Moosbrunn, Reisenberg und Schwadorf.

Bereits Anfang des Jahres gab es ein Treffen mit dem Land, damals war die Erstellung einer Karte mit Prognosedaten für das Jahr 2035 im Gespräch. Deren Schwerpunkt liegt auf dem Individualverkehr, denn dieser wird in den nächsten Jahren deutlich steigen, wie das Ergebnis der Karte zeigt. „Für Moosbrunn rechnet man mit fast einer Verdopplung der Autos auf den Straßen in den nächsten 15 Jahren. Auch in Ebergassing wird eine Zunahme von 20 bis 30 Prozent der Fahrzeuge erwartet“, erklärt der Moosbrunner Bürgermeister Paul Frühling (ÖVP). „Die Park&Ride Anlage am Gramatneusiedler Bahnhof ist ebenso ein zentraler Punkt, der viel Verkehr anlockt“, ergänzt Gramatneusiedls Ortschef Thomas Schwab (SPÖ).

Wir freuen uns, dass wir das Verkehrskonzept gemeinsam auf den Weg bringen konnten.“ Paul Frühling, Bürgermeister aus Moosbrunn (ÖVP)

Auch das Land war von den erhobenen Verkehrsdaten überrascht und will gemeinsam mit den Gemeindevertretern die Initiative ergreifen. Im nächsten Schritt sollen in einer groß angelegten Studie unter Einbindung aller Verkehrsaspekte verschiedenste Maßnahmen erarbeitet werden, die den Verkehr in den sechs Gemeinden verringern oder stabilisieren sollen.

Studie soll Maßnahmen bis 2021 erarbeiten

„Wichtig ist, dass wir nun gemeinsam mit dem Land Maßnahmen ergreifen“, meint Schwab. Aber auch die Gemeinden werden aktiv am Erarbeitungsprozess mitarbeiten können und Verkehrsdaten zur Verfügung stellen. Geplant sind zudem Veranstaltungen, in denen die Bevölkerung eingebunden wird. Das Ergebnis der Studie wird für Ende nächsten Jahres erwartet und spätestens dann ist klar, wie gehandelt werden wird. „Wir erwarten hier bis Ende 2021 ein Bündel an Maßnahmen, welche zu einer Verkehrsberuhigung beitragen sollen“, betont der Ebergassinger Bürgermeister Roman Stachelberger (SPÖ).

Welche Maßnahmen konkret, ist noch offen. Von Umfahrungsstraßen bis zu Lkw-Kontrollen ist vieles im Gespräch. Ziel der Studie ist es so früh wie möglich zu handeln, um in den kommenden Jahren die Verkehrströme auf den Straßen L150, L156 und B60 zu beruhigen, umso die Gemeinden zu entlasten. „Wir müssen so rasch wie möglich handeln, denn der Verkehr wird in den kommenden Jahren nicht weniger“, fügt Stachelberger hinzu.

Bereits als Erfolg sehen die sechs Gemeindevertreter das Zusammentreffen mit dem Land. „Wir freuen uns, dass wir uns gemeinsam an einen Tisch gesetzt haben und das Verkehrskonzept nun auf den Weg bringen konnten“, sagt Frühling.

Die Kosten der Studie werden die Gemeinden übernehmen, pro Kommune rechnet man mit 5.000 bis 7.000 Euro. Der offizielle Startschuss für die geplante Verkehrsstudie ist nach der Ausschreibung noch für diesen Herbst geplant.