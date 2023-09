Raiffeisen: Ein „Dankeschön“ mit Skistar und Ö3-Callboy

34 für ein Galadiner ausgestattete Tische fanden am Donnerstagabend (21. September) in der Kulturhalle Reisenberg (Bez. Baden) ihren Platz. Auf den rund herum platzierten Stühlen ließen sich nach einem gemütlichen Sektempfang mit dem „Black Valley Brass Ensemble“ schließlich die Kundinnen und Kunden der Raiffeisenbank Region Schwechat (RBRS) nieder. Ihnen war das Herbstfest auch in erster Linie gewidmet, wie Geschäftsleiter Yalcin Duman gegenüber der NÖN festhielt. „In dieser Art und Weise haben wir das erste Mal eingeladen. Wir wollen damit Danke für das Vertrauen und die Kooperation sagen“, ergänzte er.

Duman, seine Geschäftsleiterkollegen Matthias Trost und Joachim Reitmeier sowie Obmann Johann Prendl konnten aber auch prominente Festgäste begrüßen. Allen voran stand Kult-Kabarettist Gernot Kulis für etwa 45 Minuten auf der Bühne und ließ seine 20-jährige Karriere als Ö3-Callboy Revue passieren - zahlreiche Lacher waren natürlich garantiert und auch die berühmte „Hans Krankl"-Imitation durfte nicht fehlen. Des Weiteren berichtet die zweifache Olympiasiegerin Michaela Dorfmeister im Kurzinterview mit Moderatorin Michaela Prendl über ihre Zeit im Skizirkus und gab auch Motivationstipps.

War einer, wenn nicht der Höhepunkt des Abends: Kabarettist Gernot Kulis. Foto: Gerald Burggraf

Wie es sich für ein Banken-Event gehört, durfte auch Branchenexpertise nicht fehlen. So gaben Michael Höllerer, Generaldirektor der Raiffeisenlandesbank NÖ-Wien, sowie Finanzexperte Gunter Deuber von der Raiffeisenbank International (RBI) ihre Einschätzungen zur aktuellen Situation in Sachen Geldpolitik, Zinsen oder Wirtschaftsentwicklung wieder. Dass gerade die vergangenen drei Jahre besonders herausfordernd gewesen waren, strich auch RBRS-Geschäftsleiter Matthias Trost hervor. Er kam just im Jahr 2020 nach Schwechat und ist damit der längstdienende Manager der Chefetage.

Trost unterstrich jedoch, dass man trotz des herausfordernden Umfeldes gut gewirtschaftet habe. Diese Erfolg als „Universalbank für unsere Kundinnen und Kunden“ wurde von den Mitarbeitenden getragen, ergänzte der 40-Jährige. Rund 23.000 Kundinnen und Kunden zählt die Raiffeisenbank Region Schwechat in ihrem Einzugsgebiet, das neben den zwölf Gemeinden im Raum Schwechat (ausgenommen ist Leopoldsdorf) auch noch Reisenberg, Mitterndorf, Götzendorf, Enzersdorf und Haslau-Maria Ellend umfasst.

Mittelständische Bank im Raiffeisen-Verbund

Insgesamt verwaltet die Regionsbank rund 460 Millionen Euro an Kreditsummen und 550 Millionen Euro an Einlagen, beide Zahlen beziehen sich auf das Geschäftsjahr 2022. „Unser Betriebsergebnis lag bei rund acht Millionen Euro, die Bilanzsumme bei etwa 700 Millionen Euro“, berichtete Geschäftsleiter Trost. Dank Flughafen und anderen Großbetrieben rangiert man damit im Mittelfeld der insgesamt 44 selbstständigen Raiffeisenbanken. Trotz dese vielfältigen Bankgeschäfts in der Region ist die Landwirtschaft nach wie vor ein zentrales Thema für das regionale Geldinstitut.

Das Bäuerliche spielt in der genossenschaftlichen Grundstruktur der Raiffeisenbank Region Schwechat nach wie vor eine große Rolle. Obmann Johann Prendl zeigte sich im Rahmen des Herbstfestes überzeugt, dass die Genossenschaft auch zukunftsfähig ist. Gleichzeitig freut sich der Vorsitzende des RBRS-Vorstandes über eine steigende Frauenquote bei den Funktionären. „Sie liegt derzeit bei 30 Prozent, da ist also noch Luft nach oben“, gab der Pellendorfer zu. Von der Altersstruktur wäre man auf Funktionärsebene ebenfalls gut aufgestellt, so würde von 25 Jahren bis 60 plus alles abgedeckt.